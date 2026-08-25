Кабинетът "Радев":

Левски моли БФС за промяна заради участието си в Шампионска лига

25 август 2026, 11:07 часа 696 прочитания 0 коментара

Българският шампион продължава да мечтае в Шампионска лига. Левски се подготвя за реванша с АЕК Атина от плейофите за влизане в най-елитната клуба надпревара. Победителят от двубоя в Гърция ще се класира директно в груповата фаза, след като първият мач завърши 0:0. В предните кръгове "сините" победиха Борац Баня Лука, Университатя Крайова и Кайрат Алмати. Както е известно, българските евроучастници имат право да отменят един от мачовете си в Първа лига.

Левски иска преместване на мача с Ботев Пловдив

Левски вече се възползва от тази опция, като не игра срещата си със Славия от петия кръг на Първа лига между двата мача с Кайрат. Имайки предвид графика си около плейофите на Шампионска лига, "сините" са изпратили официална молба до Българския футболен съюз. От "Герена" настояват предстоящият им сблъсък с Ботев Пловдив да бъде преместен с един ден по-късно. Шампионите трябва да гостуват на "Колежа" в събота, 29 август. Желанието им е двубоят да бъде изместен за неделя, 30 август.

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Левски АЕК Атина 2026

Причината е, че отборът ще се прибере от Атина около 4-5 часа сутринта в четвъртък. Този сценарий би го оставил само с един ден за възстановяване преди да отпътува към Пловдив. Затова "сините" са изпратили официално писмо до БФС с молба срещата да бъде преместена от събота за неделя. Представители на клуба са разговаряли заместник-изпълнителния директор на футболната централа Добрин Гьонов и председателя на ПФЛ Атанас Караиванов. Очаква се развитие по въпроса в следващите часове.

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Левски БФС Ботев Пловдив Първа лига
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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