Без помощта на Starlink: Украински дронове мачкат руската ПВО с нова секретна технология

В последно време Украйна разширява използването на дронове със среден обсег за атаки по видеовръзка срещу цели дълбоко на руска територия.

Военният анализатор Клеман Молен твърди, че до 2026 г. украинските дронове вече са повредили или унищожили над 250 руски съоръжения за противовъздушна отбрана, радари и електронна война. Десетки атаки са били насочени и към системи за противовъздушна отбрана, радари и самолети конкретно в Южна Русия. Значителен брой удари са били насочени към руски цели в окупирания Крим и други временно окупирани територии. Специално дроновете FP-2 могат да удрят на значителна дълбочина благодарение на Starlink.

Анализаторът обаче обръща внимание на още нещо - нови видеокадри показват удари по руски авиобази и съоръжения за противовъздушна отбрана директно на руска територия. Това го кара да предположи, че Украйна използва мрежова система с релейни дронове или друга нова технология, за да поддържа комуникации на такива разстояния (става дума за т.нар. mesh network, при която много устройства са свързани помежду си и предават информация едно през друго, вместо всички да зависят от един централен предавател; така ако един дрон бъде свален или връзката с него прекъсне, данните могат да минат по друг маршрут - бел.ред.).

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Точният механизъм за получаване на видеосигнали по време на подобни операции все още не е публично оповестен. Според анализатора, такива украински атаки създават критични проблеми за Русия във Воронежка и Ростовска област, както и в Краснодарския край. Унищожаването на радари по границата може да създаде нови уязвимости за стратегическите активи на Русия.

Освен това, повредите на руските ПВО и радарни комплекси потенциално откриват възможността за Силите за специални операции на Украйна на нанесат удари по руските ракетни установки „Искандер“ и С-400 в граничните райони на Брянск, Курск и Белгород, откъдето руснаците редовно атакуват украинските градове.

"Руският Starlink" удари на камък още при старта, а Украйна ускори фиаското

For the first time, Ukraine 🇺🇦 is expanding mid-range strikes (with video feed) deep into Russian 🇷🇺 territory



Dozens of strikes hit air-defense systems, radars and aircrafts in southern Russia. Strikes in 2026 against air-defense and radars damaged or destroyed more than 250… pic.twitter.com/piq5dv8FSW — Clément Molin (@clement_molin) August 24, 2026