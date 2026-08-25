Христо Янев получи отлични новини преди реванша с ОФИ, но все още има една въпросителна

Треньорът на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини преди реванша от плейофите на Лига Европа срещу гръцкия ОФИ Крит. Както е известно, „армейците“ отстъпиха с 0:3 при гостуването си в южната ни съседка преди седмица и ще трябва да се надяват на истинско чудо в двубоя на Националния стадион „Васил Левски“ в четвъртък, за да могат да продължат участието си в основната фаза на надпреварата.

Ето'о и Гбамен са готови за игра, Мартино е под въпрос

Христо Янев ще може да разчита на двама от основните си футболисти в предстоящия мач с ОФИ. Става въпрос за централния защитник Жан-Филип Гбамен, както и за вътрешния хйалф Джеймс Ето'о. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Двамата имаха болежки след двубоя на остров Крит, но вече са напълно възстановени и са готови за игра.

Янев обаче все още не знае дали ще може да разчита на Анжело Мартино, който в последните седмици лекува контузия. Левият бек е възстановен и тренира пълноценно, но му липсва игрова практика. Поради тази причина наставник на ЦСКА ще реши в последния момент дали да рискува с пускането му като титуляр.

Сенси и Брахими са аут

ЦСКА пък няма да може да разчита на други двама основни играчи за предстоящата среща с ОФИ. Това са офанзивният халф Стефано Сенси и поливалентлия футболист на „червените“ Мохамед Брахими. Италианецът си изкара жълт картон по време на първия двубой и е наказан за натрупване на официални предупреждения. Крилото пък бе изгонен с директен червен картон за удар без топка срещу съперников състезател.

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