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Мистериозен инцидент край Косово? Вучич твърди за парашут с взривно устройство

25 август 2026, 11:03 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: ФБ профил на Вучич
Мистериозен инцидент край Косово? Вучич твърди за парашут с взривно устройство

След като заплаши, че ще отклони течението на река Ибър от Косово, президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че сръбските власти са открили взривно устройство в района на граничния пункт Бърняк с Косово, за което се твърди, че е било изстреляно от Прищина към централна Сърбия, предаде хърватската медия "Индекс". Медиите на Вучич съобщиха по-рано за „огнено кълбо“, което е трябвало да причини пожар, съобщава N1.

Вучич: Намерението е ясно

„Намерението е ясно, но разследването все още продължава“, каза Александър Вучич по време на посещение в Кралево. Случаят се разследва от полицията, Агенцията за сигурност и информация (БСИ) и Агенцията за военна сигурност (ВБА).

Медиите на Вучеич публикуваха твърдения, че от територията на Косово е било изстреляно запалително устройство към централна Сърбия. Междувременно косовската полиция отрече тези твърдения.

Пожарите в Хърватия със сръбска връзка

Припомняме обаче, че през август хърватската полиция в хърватския град Задар разследва трима хърватски граждани на 46, 45 и 42 години и 33-годишен полски гражданин. Всички те са от сръбска националност и са заподозрени в умишлено палежене на десет места в Задарска жупания. Както RTL съобщи вчера специализирана прокуратура в Хърватия за борба с корупцията и организираната престъпност също се е намесила в случая поради подозрение за тероризъм. ОЩЕ: Извънредни арести за пожарите в Хърватия: Разследват версия за тероризъм със сръбска връзка

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Пожари Косово парашут Сърбия Александър Вучич взривно устройство
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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