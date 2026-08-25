Сърби отказали 3 милиона евро от Левски за национал

Ръководството на сръбския Войводина Нови Сад е отказало оферта от Левски на стойност 3 милиона евро. Предложението на „сините“ е било за привличането на един от най-добрите футболисти на тима от западната ни съседка. Става въпрос за национала на Сърбия и капитан на Войводина – дефанзивния полузащитник Нйегош Петрович. Това разкри местното издание „Mozzart Sport“.

Нйегош Петрович може да напусне Войводина, но срещу много сериозна сума

Според информациите от Левски са предложили на Войводина 3 милиона евро за правата на 27-годишния Петрович. Сърбите обаче веднага са отхвърлили офертата, тъй като смятат, че могат да вземат повече пари за един от най-добрите си футболисти. „Mozzart Sport“ допълва, че шефовете на Войводина са склонни да продадат своя капитан, но само при много добри финансови условия.

Vojvodina odbila ponudu Levskog za Njegoša Petrovića, cilja na rekordan transfer https://t.co/fY7p9Ma5S0 — Sportal.rs (@SportalSrbija) August 24, 2026

Кариерата на дефанзивния халф

Нйегош Петрович е юноша на Рад Белград като преминава през всички формации на тима преди да дебютира за първия отбор. През лятото на 2019-та той е продаден на Цървена звезда. Халфът остава в клуба до началото на 2022-ра, когато е трансфериран в испанския Гранада срещу 1,5 милиона евро.

Между януари 2024-та и юни 2024-та той е под наем във Войводина преди сърбите да го откупят за постоянно в началото на юни същата година. Тогава те плащат 800 000 евро за правата му. До момента Петрович има на сметката 108 мача за тима от Нови Сад във всички турнири, в които е реализирал 13 попадения и е направил 11 асистенции. За националния отбор на Сърбия полузащитникът има 3 двубоя.

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