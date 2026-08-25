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Украйна спря две руски рафинерии и забави работата на газов завод, пожар в руско-китайски комплекс (ВИДЕО)

25 август 2026, 11:18 часа 859 прочитания 0 коментара
Снимка: Скрийншот - Telegram, ASTRA
Украйна спря две руски рафинерии и забави работата на газов завод, пожар в руско-китайски комплекс (ВИДЕО)

В строящия се Амурски газохимически комплекс (AGCC) в далечната Амурска област на Русия избухна пожар. „За да се гарантира безопасността и да се сведат до минимум евентуалните щети, служителите на завода изключват оборудването, което се намира в режим на пускане в експлоатация“, се посочва в изявление на пресслужбата на завода. Двама души са ранени. Пожарът, който е възникнал в инсталация за преработка на метанол, е обхванал площ от около 2000 квадратни метра, съобщи руската REN TV. Не се посочва конкретната причина.

Газохимическият комплекс „Амур“ е инвестиционен проект на руската компания „СИБУР“ и китайската „Синопек“. Очаква се той да се превърне в един от най-големите заводи за производство на основни полимери в света.

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Руски рафинерии спряха работа след украински удари

Междувременно нефтопреработвателният завод в Перм – седмият по големина в Руската федерация по обем на преработката – преустанови работата си, след като на 21 август украински дрон нанесе удар, който повреди съоръженията и предизвика пожар.

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Ремонтът на съоръжението CDU-4, което осигурява близо 40% от капацитета, може да отнеме 1–2 седмици, съобщи Reuters.

Не това са единствените проблеми за руските нефтопреработвателни заводи - според губернатора на Ростовска област рафинерията в Новошахтинск също е преустановила работата си вследствие на нападение, извършено през нощта.

Губернаторът на Краснодарския край пък тази сутрин потвърди украинска атака, засегнала Афипската рафинерия, но все още се очакват повече подробности. Местни жители по-рано съобщиха за удар и пожар в обекта.

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Щети след атака и по Астраханския газов завод

На 24 август украинските сили нанесоха удари и по газоразделителните инсталации 1.U-272 и 2.U-272 в руския завод за преработка на газ в Астрахан. Очаква се нанесените щети да спрат още около 25% от производствения капацитет на завода и да намалят още повече производството на сяра.

Русия вече внася сяра за вътрешни нужди. Тя се използва за производството на черен барут, а сярната киселина е необходима за синтеза на взривни вещества.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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