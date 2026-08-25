Путин "подпали пожара": Коалицията на желаещите без Радев не клекна пред нова заплаха от Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Кой подпали този пожар?" - с този въпрос министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам отговари на обвиненията на Кремъл, че Великобритания повишава ескалацията, като предоставя технологии за производството на ракети с голям обсег Storm Shadow/SCALP на Украйна. Това беше една от големите новини по време на срещата на евролидери от Коалицията на желаещите в Киев на 24 август - Деня на независимостта на Украйна, извоювана преди 35 години.

Бърнам подчерта, че именно Русия е започнала пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. и че може да спре войната по всяко време, но тя явно не желае. В изявлението си британският министър-председател заяви също, че Лондон ще продължи да подкрепя отбраната на Украйна въпреки заплахите от Москва и ще помогне за унищожаване на руските ракети, преди те да бъдат изстрелвани срещу украински градове. „По този начин ще ускорим осъзнаването от тяхна страна на това, което всички ние вече знаем: Русия не може да спечели тази война“, каза Бърнам, наследил на поста Киър Стармър.

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“Who started this fire?” — UK Prime Minister responds to the Kremlin’s accusations of escalation



During his visit to Kyiv, Burnham responded to Moscow’s claims that transferring technology for the production of long-range Storm Shadow/SCALP missiles to Ukraine is supposedly… https://t.co/IKSmOtGj4Z pic.twitter.com/HpCN8S6c5B — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Великобритания участва във войната на страната на „режима в Киев“ и „систематично и редовно налива масло в огъня“, като предоставя на Украйна информация, необходима за производството на далекобойни ракети. Причината за тези думи - британското правителство ще позволи на европейската отбранителна компания MBDA да разсекрети информация за произведените във Великобритания компоненти, използвани във френско-британските крилати ракети Storm Shadow/SCALP. Това би трябвало да помогне на Украйна да разработи собствена ракета с голям обсег. Реализирането на такъв проект ще отнеме няколко години.

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Дмитрий Песков също така обвини британското правителство, че пречело на мирното разрешаване на конфликта - нещо, от което самият диктатор Владимир Путин упорито бяга и зове за още война.

🚨 BREAKING: Peskov drags Britain into the war



The Kremlin spokesman claimed that Britain is taking part in the war on the side of the “Kyiv regime” and is “systematically and regularly adding fuel to the fire” by providing Ukraine with information needed to produce missiles.… pic.twitter.com/1iyIMeSHrZ — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

Новият британски премиер ще убеждава Тръмп да даде ракети Patriot на Украйна, подписа и партньорство с Киев за AI-отбрана

Лондон явно не се плаши от подобни изявления - Великобритания и Украйна подписаха партньорство в областта на изкуствения интелект за отбрана, което превръща Обединеното кралство в първия международен партньор, който получава достъп до данните от бойното поле на украинската компания Avengers AI Labs. Платформата е изградена въз основа на 5 милиона изображения, а моделите на изкуствен интелект, обучени въз основа на тези данни, се използват в система, която анализира над 100 000 видеопотока от дронове месечно. Пилотните проекти включват оптични сензори с изкуствен интелект и нискоенергийни чипове с AI за дронове и автономни системи.

Анди Бърнам отделно заяви пред Bloomberg, че планира да пътува до Съединените щати през септември заедно с други европейски лидери, където ще се опита да убеди президента Доналд Тръмп да предостави на Украйна достъп до част от американските запаси от ракети прехващачи за системите Patriot ("Пейтриът"). „Това изглежда най-вероятната посока на развитие. Все още нищо не е потвърдено, но изглежда, че мнозинството се накланя към това“, каза бившият кмет на Манчестър: Фен от Ливърпул, кмет на Манчестър: Кой е "Кралят на Севера" Анди Бърнам?

След посещението си в Киев британският министър-председател заяви, че си тръгва с „истински оптимизъм“ и счита, че настоящият недостиг на противоракетни средства е проблем, който може да бъде решен.

Кремъл отрича, че ще проведе скорошна мобилизация

Междувременно Дмитрий Песков обеща и отмъщение на украинците за ударите по складове на интернет магазина „Озон“ - конкурент на вече разкостената от Украйна фирма Wildberries. "Киев усеща отговора всеки ден, всяка нощ - и ще продължи да го усеща“, заяви говорителят на Путин, коментирайки украинските удари.

Кремъл твърди, че вече работи с бизнеса по начини за подпомагане на засегнатите. Почти същото се случи и след ударите срещу Wildberries. Решението, което в Москва измислиха тогава, беше наистина „гениално“ — обещаха да възстановят всичко по-късно. Как точно това би помогнало на предприемачите, които вече са загубили стоките си, остава неясно. Сега на „Озон“ се обещава същото.

Peskov vows revenge on Ukrainians for strikes on Ozon: “You opened Pandora’s box yourselves”



“Kyiv feels the response every day, every night, and will continue to feel it,” Putin’s spokesman said, commenting on Ukrainian strikes on the marketplace’s warehouses.



The Kremlin says… https://t.co/I7yLhaTios pic.twitter.com/8eWYU2SbGx — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

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Финландският президент Александър Стуб обяви: "Трябва да увеличим способността на Украйна за нанасяне на удари в дълбочина – било то с ракети или с дронове. Причината е много проста - това повишава цената на войната за Русия. 65% от руското население вече иска да се сложи край на тази война, а ударите по логистични центрове като Wildberries увеличават този процент с още 10%. Смятам ли, че това е разумна военна стратегия от страна на Украйна? Отговорът ми е „да“, определено е така. Това е единственият начин да постигнем мирни преговори".

Finnish President Stubb on Ukraine’s Wildberries strikes:



We need to increase Ukraine's capacity for deep strikes whether with missiles or drones. The reason is very simple: it increases the cost of the war for Russia.



65% of the Russian population now wants to end this war,… pic.twitter.com/mDpy5ANQMx — Clash Report (@clashreport) August 24, 2026

А искат ли руснаците край на войната? Докато очакват визитата на Путин през септември, жители на Екатеринбург бяха помолени да си представят какво биха казали на своя президент, ако го срещнат лично. „Бих попитала как се чувствате по отношение на всичко, което се случва“, казва пред камерите една жена. Друга млада жена дори предполага, че ако зададе въпросите, които има предвид, това може да е достатъчно, за да я изпратят направо в затвора. Само един мъж смята, че Владимир Путин се справя чудесно и че няма смисъл да го безпокоим с глупави въпроси.

“One question: when will the ‘special military operation’ end?” Yekaterinburg residents await Putin’s visit



The Russian dictator is expected to visit the city in September.



Residents of Yekaterinburg were asked to imagine what they would say to their president if they met him… pic.twitter.com/mkYOpIY2OX — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

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Явно не такова е мнението на момче в Краснодар, което се уплаши пред камерата на телефона си от дрон, летящ в близост до дома му:

🤭 “I don’t want to live here at all!”: a Russian man in Krasnodar broke down over the sound of a Ukrainian drone flying near his home https://t.co/zAWh0UW1ag pic.twitter.com/uE0yxdVrDy — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

В Русия няма да има нова мобилизация, обяви Дмитрий Песков на фона на данните, че тихомълком режимът на Путин провежда учения за готовност за такъв ход в цялата страна. Прессекретарят на диктатора отхвърли съобщенията за подготовка на нова вълна от мобилизация като "поредната украинска дезинформация".

Проблемът е, че Москва постоянно твърди подобни неща. Само преди няколко дни представителят на Руската федерация в ООН Василий Небензя настоя, че масова мобилизация не е нито необходима, нито планирана. В края на юли бившият президент и настоящ зам.-ръководител на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев нарече подобни съобщения провокация, а още през март Песков заяви, че въпросът дори не е бил на дневен ред. Има само една уловка - през септември 2022 г., само осем дни преди обявяването на „частичната мобилизация“, Дмитрий Песков също настояваше, че няма да има такава, припомня беларуската опозиционна телевизия NEXTA.

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Румен Радев го няма в Киев за Коалицията на желаещите, други евролидери със силни изявления за Украйна

И докато българският премиер Румен Радев отново отсъстваше от срещата на Коалицията на желаещите, в която отказа страната ни да участва (въпреки недоразумението с Киевската декларация, явно подписана от външния министър Велислава Петрова-Чамова), той обяви, че посланикът ни в Киев е заел т.нар. "празен стол" по време на честванията на Деня на независимостта. Без България обаче се вземат големи решения за бъдещата архитектура на сигурността в регион, в който се намираме и самите ние - Източна Европа.

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Например френският президент Еманюел Макрон обяви първите военни учения на Коалицията на желаещите, които ще се проведат през октомври и ноември тази година. Лидерите на Обединеното кралство, Финландия, Белгия, Литва, Латвия и Молдова присъстваха на срещата на място, докато други участници се включиха онлайн. След преговорите украинският президент Володимир Зеленски заяви, че партньорите на Украйна са обещали допълнителни пакети за военна и енергийна подкрепа. Укрепването на противовъздушната отбрана остава основен приоритет. Зеленски също така призова съюзниците да не допускат дълги паузи между подобни срещи, и предложи следващата да се проведе през септември.

Латвийският премиер Андрис Кулберг пък говори за огриначаване на потоците от пари за оръжия към Путинова Русия. "Ормузкият проток дава тласък на руската икономика (заради износа на петрол и световните цени, обвързани по формула с тавана за продажба на санкционирания руски нефт - бел. ред.). Всичко това се превръща в ракети. А те се озовават на територията на Украйна. И все още виждаме, че в тези ракети се използват компоненти от Запада. Трябва напълно да спрем продажбата на компоненти на Русия, за да не могат те да произвеждат ракети и за да не предоставяме толкова ненужна подкрепа за ракетите, които се връщат в Украйна", каза той.

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Latvia’s PM Andris Kulbergs:



Hormuz is giving an injection into the economy of Russia. That all ends up into missiles. That ends up on the ground of Ukraine.



And we still see components involved in these missiles from the West.



We have to fully stop the component sale to… pic.twitter.com/PYwNRQcQzS — Clash Report (@clashreport) August 24, 2026

Отделно от това Зеленски раздаде посмъртни медали "Герой на Украйна" за загинали военнослужещи, като ги приемаха опечалени вдовици и деца. Тежката гледка в центъра на Киев бе допълнена от желанието на военнослужещ инвалид да се снима с президента си:

💔 Widows, orphaned children, and grief-stricken mothers — Zelenskyy posthumously presents the Hero of Ukraine award



But the medals are no longer received by the defenders themselves — their families accept them instead.



Eternal memory... https://t.co/AdG7ZLQ9ST pic.twitter.com/4nniknZHTI — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

🥹 A touching moment: a serviceman asked Zelenskyy for a selfie during an award ceremony



Serhii Panfilov arrived in a wheelchair to receive the Hero of Ukraine award. After the presentation, he modestly asked the president if they could take a photo together.



There was just one… https://t.co/AdG7ZLQ9ST pic.twitter.com/UnVMfIYUCn — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

На по-малко сериозен фон - Анди Бърнам реши да посвири на китара песен на The Smiths заедно с украински военнослужещ:

🎸 The UK prime minister decided to make the most of his first international visit



Andy Burnham played a The Smiths song on guitar together with Ukrainian servicemen.



Afterward, the soldiers returned the favor with a musical performance of an Oasis song. https://t.co/JpO5Gi5i8Q pic.twitter.com/cYxaS8PT0j — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

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Путин поставя условия за масова национализация на руски частни активи

Междувременно Владимир Путин поставя условия за масова национализация на руски частни активи под общия претекст за защита на критични предприятия от украински удари. Вероятно една от целите е да се генерират допълнителни държавни приходи. На 24 август диктаторът подписа указ, който упълномощава руското правителство да конфискува руски „обекти от критичната инфраструктура“, които не успяват да защитят адекватно своите активи, включително срещу удари с дронове, или да възстановят навреме повреден обект. Указът дефинира „критични инфраструктурни обекти“ като всички съоръжения в областта на горивата, енергетиката, промишлеността, комуникациите, комуналните услуги, транспорта или основните услуги и по същество позволява на Кремъл да конфискува всяко предприятие по свой избор, като оставя почти цялата частна инфраструктура в страната уязвима за национализация.

Указът позволява на руското правителство да поеме „временно управление“ над критични съоръжения, което може да бъде прекратено единствено по лично усмотрение на Путин, като поставя условия за неопределено конфискуване на частни активи от страна на Русия. Указът определя Руската федерална агенция за управление на държавното имущество (Росимущчество) - структура, отговорна за насочването на приходите от национализираното руско имущество към руския федерален бюджет - като управител на всяко имущество, конфискувано съгласно указа. Кремъл би могъл също така да използва указа, за да облекчи натоварването върху изтощената руска икономика и да избегне субсидирането на частни предприятия като Wildberries и "Озон", които са претърпели значителни щети в резултат на украинските удари.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) многократно е отбелязвал, че Путин все повече се нуждае от икономическо облекчение, защото финансовите разходи за войната в Украйна нарастват, и вероятно поставя условия за по-широка национализация на частни активи с цел подкрепа на държавните приходи.

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Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Вече 104 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 24 август е имало 209 бойни сблъсъка спрямо 231 на 23 август. Руснаците са хвърлили 234 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 65 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3203 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 100 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9641 FPV дрона, което е с около 830 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

19 руски пехотни атаки са организирани в направлението от Торецк към Константиновка, като нито една не е имало откъм Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление). Югозападно от Константиновка, в Покровското направление са извършени 22 руски пехотни нападения, а северно от Константиновка - в Славянското направление - са станали 10 сблъсъка. В направлението при Гуляйполе, Запорожка област, е имало 9 сражения за денонощието. В Южнослобожанското направление, в района на Вовчанск (Харковска област) и селата южно от този град, за последните 24 часа е имало 11 руски пехотни атаки - според Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) всички те са били отблъснати. Повече са станали в Лиманското направление - 14, гласи украинската официална информация.

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В Славянското направление има потвърден украински напредък - източно от Диброва, т.е. северозападно от Лиман, показват геолокализирани кадри (ВИДЕО 18+) от 23 август. Потвърдено е с геолокализирани кадри от същия ден, че украинските сили са изтласкали руските проникващи групи от централната и южната част на Новосолошино (северозападно от Гуляйполе) и от северната част на Широко (западно от Гуляйполе) - ВИДЕО 18+. ВСУ вече имат присъствие и в югоизточната част на Орехов - в най-западната част на Запорожка област, сочат геолокализирани кадри от 23 август.

Наземните роботизирани системи на Украйна са изпълнили близо 20 000 мисии през юли в сравнение със 7500 през януари тази година. От началото на 2026 г. наземните роботи са изпълнили над 100 000 мисии. Сред задачите им са били доставка на боеприпаси, вода и храна до украинските подразделения, както и евакуация на ранени военнослужещи от бойното поле, съобщиха от ВСУ.

Ukraine’s ground robotic systems completed nearly 20,000 missions in July, compared with 7,500 in January. Since the beginning of 2026, ground robots have completed more than 100,000 missions. Their tasks included delivering ammunition, water and food to Ukrainian units and… pic.twitter.com/OHe1eMMz0S — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 24, 2026

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А какво се случва с руски войници, които посмеят да кажат на командирите си "да си го н***кат" - пример от 70-и моторизиран стрелкови полк на руската армия е красноречив. Резултатът за проявилите това неблагоразумие явно не е особено добър - вкарани са директно в клетка. „Ще седят малко, ще помислят за стореното и след това ще ги изпратят в атака“, обобщава техен другар:

There’s no enemy more dangerous to a Russian occupier than his own fellow soldiers



The poor guys from Russia’s 70th Motor Rifle Regiment told their commander to go fuck himself. The outcome wasn’t great for them:



“They’ll sit for a while, think about what they’ve done, and then… pic.twitter.com/zqdc2T4dDj — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2026

Война на ракети и дронове

През изминалата нощ Русия е изстреляла 150 безпилотни летателни апарата срещу Украйна, плюс балистична ракета „Искандер-М“ и управляема ракета „въздух-въздух“ Х-31П. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че 124 дрона са били свалени или неутрализирани. Според Държавната служба за извънредни ситуации многоетажна жилищна сграда в Киев е била повредена в резултат на руски удар. „През нощта на 25 август спасителите бяха призовани да се справят с последствията от пожар, който избухна в 16-етажна жилищна сграда в квартал Голосеевски на града. По време на огледа на мястото бяха открити щети в един от апартаментите на 14-ия етаж, но не беше установен последващ пожар“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Няма загинали. Според местните власти има един ранен.

Запорожие също беше подложено на атака от руските сили през нощта. Двама души загинаха, съобщава областната администрация. „Руска управляема въздушна бомба удари областния център. Според предварителна информация двама души са загинали“, заяви Иван Федоров, ръководител на Областната администрация на Запорожие, в изявление, публикувано на 25 август сутринта. Една жертва има при руска атака и в Харков, съобщават местните власти.

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Руското министерство на отбраната съобщи за удар по кораб за насипни товари в пристанището на Южни, украинската област Одеса, който според твърденията е превозвал товари за украинските въоръжени сили, както и за атака срещу обекти от пристанищната инфраструктура.

Русия е атакувала с дронове "Шахед" и контролно-пропускателен пункт на границата между Украйна и Молдова. Става дума за международния автомобилен ГКПП „Виноградовка“, съобщи Украинската държавна гранична служба. В резултат на това инфраструктурата е повредена, а преминаването на граждани и превозни средства е временно преустановено.

Тази нощ над руските региони, както и над Черно и Азовско море, са били свалени 148 въздушни цели, гласят данни на руското Министерство на отбраната. Гара „Афипская“ преустанови работата си след атака с дрон в Краснодарския край през нощта. Според Южната транспортна прокуратура работата по Севернокавказката железопътна линия е била преустановена. „Има пострадали и загинали. Има закъснения на подвижния състав“, се посочва в изявление на ведомството.

По-рано губернаторът на Краснодар съобщи, че на територията на гарата са паднали отломки от безпилотен летателен апарат. В резултат на украинска атака срещу Краснодарския край загинаха двама души, а други двама бяха ранени, съобщи той. Железопътната гара, нефтопреработвателният завод и жилищни сгради са били повредени, отчете губернаторът.

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