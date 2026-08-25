Тото Волф сложи край на полемиката около Антонели и Ръсел в Гран При на Нидерландия

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира притесненията на Джордж Ръсел относно отборните заповеди, наложени в полза на Кими Антонели по време на Гран при на Нидерландия. Лидерът в шампионата на Формула 1 Антонели се бореше с Ландо Норис за първото място в състезанието, преди в 53-та обиколка да бъде активирана виртуална кола на сигурността. Мерцедес реши да вкара италианеца в бокса за смяна на гуми, но остави Ръсел на пистата, с което изведе англичанина на второ място, непосредствено зад Норис.

В Мерцедес започват ясно да подкрепят Антонели в битката за титлата

Използвайки предимството си с гумите, Антонели бързо настигна съотборника си, като инженерът на Ръсел - Маркъс Дъдли, го помоли да го пропусне. Ръсел се съгласи, но постави под въпрос дали "сребърните стрели" не са пропуснали шанса за двойно класиране на подиума, като са пропуснали Антонели, вместо да бъде подкрепен в надпреварата с бързо настигащия го болид на Ферари на Люис Хамилтън. Появиха се и допълнителни въпросителни, когато Антонели, който реалистично погледнато имаше малки шансове да настигне лидера в състезанието Норис при изоставане от 11 секунди и седем обиколки до края, реши да се откъсне от Ръсел, вместо да му даде режим за изпреварване, за да се защити от Хамилтън, като остане с преднина под една секунда.

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В крайна сметка съдбата се усмихна на Ръсел и той успя да запази преднината си пред Хамилтън, подпомогнат от поредната виртуална кола на сигурността. В заключителните етапи от надпреварата британецът не изглеждаше доволен по радиото, но след края на състезанието в Зандворт застъпи по-дипломатична позиция: "Като отбор винаги сме казвали, че когато следваме различни стратегии, никога няма да се борим помежду си и винаги ще си разменяме местата. Това винаги са били нашите правила. Можех ли да задържа Антонели зад себе си? Може би. Но също така можеше да се класирам и на 5-то място. Така че в крайна сметка той заслужаваше 2-рото място, мисля, че 3-тото място беше справедлив резултат за мен и, да, сезонът е дълъг."

Впоследствие Тото Волф заяви, че не съжалява за решението за отборните заповеди и би взел същото решение, ако Антонели беше по-бавен от Ръсел пред него: "Винаги говорим за това неделя сутрин. Не губим време един с друг, ако има съперници, които ни дишат във врата. Днес решението не беше особено трудно, защото Кими се движеше втори, с преднина пред Джордж [преди питстопа при VSC], и това е всъщност редът, който възстановихме след спирането. Така че всичко беше напълно нормално и бихме постъпили по същия начин и в обратния случай."

Основната цел на Мерцедес

По време на лятната пауза във Формула 1 заместник-шефът на отбора Брадли Лорд разказа пред репортерите за категоричната позиция на Мерцедес по отношение на отборните заповеди през втората част на сезона. Антонели вече води с 59 точки начело в класирането при пилотите след 12 от планираните 23 Гран при, а Ръсел вече е наравно с Хамилтън на второ място след третото си място в Зандворт. Въпреки това титлата при конструкторите остава приоритет за "сребърните стрели": "Простият принцип е, че ако Мерцедес може да спечели състезанието, Мерцедес трябва да спечели състезанието, и това е най-важното. Отборът е на първо място. А шампионатът при конструкторите е основният фокус и основната цел на отбора."

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