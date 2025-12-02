Градев настоява за временно отстраняване на Георги Иванов от поста президент на БФС

Спортният адвокат Георги Градев излезе с публикация в социалните мрежи, в която разкри, че е изпратил писмо до Българския футболен съюз с настояване за отстраняване на Георги Иванов от поста на президент. По думи на юриста причина за искането е "наличието на публично известни данни и изявления на самия г-н Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование". В писмото Градев е посочил и конкретните изказвания.

Градев с писмо до БФС

"Причината за искането е наличието на публично известни данни и изявления на самия г-н Иванов и трети лица, които поставят под съмнение автентичността на дипломата му за средно образование и нейната роля в професионалния му път. Това искане има единствено институционална цел – да се защити репутацията и стабилността на БФС като сдружение в обществена полза и член на международната футболна общност", пише Градев.

"Подобна практика съществува в редица футболни федерации в Европа (вкл. Испания), където президентите се отстраняват временно при разследване, за да се гарантира прозрачност и доверие", смята адвокатът.

В писмото си Георги Градев посочва, че за предполагаемата диплома на г-н Иванов обществено известно е следното:

• "В периода 1992–1994 г. г-н Иванов е активен професионален състезател в Пловдив. Въпреки това в медиите се тиражира, че е получил диплома, издадена от 22-ро СОУ в София през 1994 г.

• На 28.11.2001 г. г-н Иванов заявява в „Шоуто на Слави“, че е завършил само 8-и клас.

• През м. март 2024 г. г-н Тодор Батков, адвокат и бивш собственик на ПФК "Левски", публично заявява по отношение на г-н Иванов: "той дойде от Пловдив с осми клас".

Г-н Иванов пристига от Пловдив в ПФК "Левски" едва през 1997 г."

