ДА, ИСТИНА Е! Целта на протестите е да провалят добрата работа на БФС с правителството!

Тази вечер в София щяло да има протест. На някакво поколение Z и някакви жълтопаветници... Поредната ала-бала. Не разбраха ли, че няма смисъл от тези гимнастики?! Няма смисъл дори и да се гласува. То, предварително всичко е ясно. Всички политици са еднакви и... СЪСИПАХА Я ТАЯ ДЪРЖАВА! В цялата родна сган светлинката в тунела идваше откъм Бояна, а сега с тия жалки, розови протестчета и това ще провалят.

Не протестирайте! Оставете Гонзо да работи!

След гръмката победа на националния ни отбор по футбол с 2:1 над Грузия в последен двубой от квалификациите за Световното работещият неуморно за скромна заплата президент на Българския футболен съюз Георги Иванов направи поредица от точни, прецизни, адекватни, трезви и безпогрешни твърдения. От думите на легендарния нападател, прославил страната ни и извън граница, стана ясно, че родната централа работи перфектно със стабилното ни правителство.

"Смятам, че българският футбол има бъдеще. Заедно с правителство ще направим така че... Няма да стане веднага. Имаме план как да се развиваме. Очаквам 2026 година да бъде доста сериозна предвид разговорите с правителството", гласяха думите на г-н Иванов. Тъкмо когато българският футбол тръгваше нагоре, изневиделица дойдоха някакви протести. За някакъв бюджет, някакво увеличение на данъците... Изобщо, маловажни теми на фона на прогреса на българския футбол!

Дали според вас това е случайно? Не, разбира се! Истинската цел на протестите е да провалят невероятната работа на БФС с настоящите управляващи и да саботират честния мъжкар Георги Иванов, който винаги спазва своята дума. И какво като Гонзо благодари на ГЕРБ, че винаги помага на спорта пред Бойко Борисов? Завиждате ли на добрата комуникация на силните мъже в държавата? И какво като политици, фенове и общественици твърдят, че Борисов и Пеевски сложили Иванов за президент на БФС? Къде е проблемът?

Не злорадствайте, хейтъри! Оставете Гонзо да работи, спрете протестите! Иначе ще ви се кара Венци Стефанов...