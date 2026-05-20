Топ фаворитите на "Евровизия" проговориха след загубата: DARA беше абсолютно невероятна

От началото на година, веднага след като станаха ясни представителите на страните на тазгодишната "Евровизия", една държава се изстреля на върха като топ фаворит за спечелването на конкурса и не пусна първенството до самия край.

Финландия, представена от Пете Парконен и световноизвестната цигуларка от шведско-финландски произход Линда Лампениус, баха сочени като сигурни победители от всички букмейкъри.

На финала обаче Финландия изненадващо остана 6-а, а победата грабна България с "Bangaranga" на DARA.

Поздравления за DARA

Линда Лампениус направи равносметка на преживяването и поздрави българката за победата.

"Какво незабравимо пътешествие! "Евровизия" ни даде много повече от музика - даде ни нови приятелства, безкраен смях, вълшебни моменти и спомени, които ще носим в сърцата си завинаги. На всички, които срещнахме по пътя - благодарим ви, че бяхте част от това невероятно приключение. Толкова сме развълнувани да видим къде ще ви отведат животът и музиката. Това не е сбогуване... просто е "ще се видим отново скоро"", написа Линда, която влезе в историята на конкурса със свиренето си на живо.

Принципно "Евровизия" не разрешава живи инструменти на сцената, но финландската делегация входира молба на бъде разрешено на Линда да свири на цигулката си на живо и EBU се съгласи.

Лампениус поздрави и DARA за победата.

"И най-големите поздравления за DARA и целия й екип - бяхте абсолютно невероятни", написа тя.

Изпуснатата победа

При завръщането си на родна земя Пете Парконен също коментира конкурса. Той отговори на въпросите на медиите защо Линда Лампениус не е с него, а се е прибрала директно в дома си в Швеция.

Според Парконен планът е бил ако спечелят, и двамата да пристигнат във Финландия. Тъй като обаче това не е станало, са предпочели да се приберат при семействата си.

Парконен призна, че са били фаворити през цялото време и мисълта за победата винаги е била в ума му.

Той обаче беше категоричен, че напрежението и натъскът върху двамата не са били прекалено големи.

"Фокусирахме се върху собствените си усилия и се насладихме на преживяването. Дадохме 200% от себе си", заяви той.