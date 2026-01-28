Хулио Веласкес коментира липсата на Сангаре, битката с Лудогорец и трансферите на Левски

Наставникът на Левски Хулио Веласкес застана пред медиите след победата над Вихрен Сандански с 3:1 в последната контрола на "сините" преди подновяването на пролетния дял от сезона. Испанският специалист коментира и три важни теми: липсата на Мустафа Сангаре, предстоящата битка с Лудогорец за Суперкупата на България, както и трансферните планове на "сините". Той отбеляза, че Сангаре е добре, но е бил съхранен за мача с Лудогорец, в който неговият тим ще се раздаде докрай да вземе трофея. А що се отнася до трансферите, Веласкес отбеляза, че има още много време до затварянето на трансферния прозорец и работата продължава.

Пазят Мустафа Сангаре за финала срещу Лудогорец за Суперкупата на България

"За нас това е една тренировка. Беше важно за някои играчи да натрупат игрови минути, както беше с Алдаир. Като цяло не искахме да имаме много футболисти с повече от 45 минути, за да не се натрупа умора и да влезем след това в нормален тренировъчен ритъм", започна Веласкес.

"Контузията на Сангаре? Не, не е сериозна. Вчера, след като пристигнахме от лагера, направихме лека тренировка и той се включи нормално. Направихме и изследвания, много лек мускулен проблем. Днес преценихме да не поемаме риск. Ако беше играл в днешния мач, рискувахме да не влезе в нормален тренировъчен цикъл. Той тренира нормално в Турция, натрупа игрово време, но преценихме за днес да не го пускаме."

"Няма да загубя и грам енергия! Срещу Лудогорец няма да трупаме увереност, а ще гоним важен трофей"

"Познавате ме и знаете, че няма да загубя и грам енергия. За мен не предстои мач, в който да трупаме увереност. Това е мач, в който трябва да се раздадеш, за да спечелиш важен трофей за институцията, която представляваме."

В Левски се работи върху входящи трансфери: Веласкес е в директна комуникация със замесените в този процес

"Трансферният прозорец още дълго време е отворен. Пазарът е динамичен, що се отнася до входящи и изходящи трансфери. Изключително съм доволен от играчите, които са при нас. Целта е минимум да задържим нивото, което имаме, а ако можем, да го надградим. Това е третият трансферен прозорец откакто аз съм начело. Комуникацията е директна между замесените в този процес - всички, които сме в клуба. Клубът работи върху възможни входящи трансфери. Аз съм фокусиран върху ежедневната ми работа в отбора и играчите в търсене на това да изкарам най-добрата версия на всеки един от тях - да изкарам най-доброто. След края на подготовката вече се фокусираме върху предстоящия мач, който ни предстои другата седмица", завърши Веласкес.

