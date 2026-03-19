Два отбора от Първа лига са застрашени да не получат лиценз за новия сезон

Два отбора от родната Първа лига може и да не получат професионални лицензи за новия сезон. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“. Имената на тимовете не се споменават, но е много вероятно да става въпрос за Берое и Спартак Варна, които още преди началото на настоящата кампания получиха условни лицензи от Българския футболен съюз.

Основният проблем на тимове са дълговете

Според информациите двата застрашени отбора имат задължения към играчи, мениджъри и Националната агенция по приходите. Те разполагат с много кратко време – до края на месец март, за да изчистят дълговете си и да предоставят на Лицензионната комисия към БФС изрядни документи. Ако това не се случи, то те ще загубят професионалните си лицензи и ще трябва да играят в аматьорския футбол.

Берое и Спартак Варна имат сериозни финансови проблеми този сезон

Както е известно, Берое и Спартак Варна имат сериозни финансови проблеми през този сезон. Вчера стана ясно, че футболистите на заралии не са получавали заплати от месец ноември насам и на този етап няма изгледи, че ситуацията ще се нормализира. „Соколите“ също имаха финансови проблеми като се наложи Община Варна да отпусне на клуба над 500 000 лева, за да бъдат покрити задължения към НАП. Любопитното е, че през този сезон и Берое, и Спартак се борят да не изпаднат във Втора лига.

