Христо Стоичков: Гарантирам, че Академията на ЦСКА ще има най-доброто от Европа

Легендата на българския футбол Христо Стоичков говори пред медиите днес на специална пресконференция, на която бе обявено ново партньорство между Академията на ЦСКА и застрахователна компания. Камата, както всички наричат именития бивш играч на „армейците“ и Барселона, бе категоричен, че школата на „червените“ ще разполага с всичко най-добро в Европа, като той лично гарантира за това.

Стоичков допълни, че новата Академия на ЦСКА ще събира над 400 деца, които ще могат да играят и участ заедно. Той сподели, че най-важното нещо за израстването на един футболист е дисциплината и ще държи много на това.

„Събрали сме се да обявим програма, която ще бъде дълги години за ДЮШ на ЦСКА. Сърцето ми е цесекарско. Следите какво е развитието на Панчарево. След няколко месеца ще бъде направено. И новата Академия, която ще събира над 400 деца – закрити стадиони. Тези деца ще се чувстват защитени, че могат да играят и учат заедно. Най-много държа на дисциплината. Първо трябва да бъдат добри ученици и ако имат качества да вървят нагоре. Всичко, което е предприето от ръководството на ЦСКА, гарантирам на 100%, че Академията ще има най-доброто от Европа – най-добрите доктори, масажисти, физиотерапевти“.

„Не използвам „аз”. Всичко е съвместно. Сам човек нищо не може да направи. Дали ще носят червена, бяла или друг цвят фланелка, трябва да знаят какво означава емблемата и какво е ЦСКА. Щом съм седнал тук, значи имам ангажираност към тези деца. Щом сме си стиснали ръцете, значи обичам ЦСКА. Искаме да дадем отношение, обич и любов към тези деца. Футболът е не само да го играем. Искам да се научат на труд. България има много диаманти, но се нуждаят да бъдат шлифовани. Децата трябва да усетят, че има кой да застане зад тях. Да чувстват обич и уважение“, каза Христо Стоичков.

