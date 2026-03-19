Решава се дали Ботев Пловдив ще търси нов треньор: има сериозен довод Балтанов да не остане

В Ботев Пловдив темата със старши треньорите е много тежка още от началото на сезона. „Канарчетата“ започнаха с Николай Киров начело, след което Иван Цветанов беше временен наставник, докато не пристигна Димитър Димитров. Херо също не се задържа дълго време начело и след раздялата му с клуба Лъчезар Балтанов пое кормилото. Сега в клуба трябва да се вземе решение – дали да се търси нов треньор след края на сезона.

Най-вероятно Ботев Пловдив ще смени Лъчезар Балтанов

Почти сигурно е, че Ботев Пловдив ще си търси нов треньор след края на сезона. Преди няколко кръга „канарчетата“ победиха настоящия шампион Лудогорец с 2:1, но от тогава резултатите не са особено задоволителни. „Жълто-черните“ направиха равенство 0:0 Монтана веднага след победата над „орлите“. След това записаха нова победа – над Септември София с 2:0. Последва ново равенство – 0:0 срещу ЦСКА 1948 и в последния мач Ботев Пловдив загуби от Ботев Враца с 1:3.

Балтанов няма УЕФА Про лиценз

Освен резултатите, в Ботев Пловдив имат още една много основателна причина да не оставят Лъчезар Балтанов начело на отбора. Той не притежава УЕФА Про лиценз, който е нужен, за да водиш отбор от първото ниво. Към момента официално се използва лиценза на Атанас Любенов от школата на „канарчетата“. Следващият мач на Ботев Пловдив е гостуване на Славия на 20 март, петък, от 18 ч.

