Спорт:

Най-хулените вкараха: Левски завърши контролите с очаквана победа, но неочаквани голмайстори

28 януари 2026, 16:57 часа 159 прочитания 0 коментара
Най-хулените вкараха: Левски завърши контролите с очаквана победа, но неочаквани голмайстори

Левски победи Вихрен Сандански с 3:1 на стадион "Георги Аспарухов" в последна контрола от зимната подготовка.

Още в самото начало Радослав Кирилов пропусна сам срещу вратаря Станислав Нисторов. 180 секунди по-късно стражът изби изстрел на Бала. В деветата минута Армстронг Око-Флекс бе спънат в наказателното поле. С изпълнението на дузпата се нагърби Евертон Бала, който откри резултата. До почивката стражът на втородивизионния тим се справи и със силен шут на Костадинов.

Вар-ът на Actualno

На старта на втората част Асен Митков центрира добре към Лима, който с глава удвои аванса на "сините". Темпото значително поспадна в следващите минути.  Опасен удар с левия крак на Петков рикошира и излезе в корнер. В 77-ата минута момчетата на Веласкес организираха добро нападение. Избита топка се озова на волето на Асен Митков, който по красив начин реализира за 3:0.

В ответната атака Даниел Манолев намали изоставането на Вихрен с плътен изстрел по земя. До края на мача Дебърлиев се намеси при шут на Охене.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Майкъла: Мразя две неща – Левски и юношите на Левски, но "сините" играят най-добрия футбол в България

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Вихрен Сандански
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес