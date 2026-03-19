Лайфстайл:

Бивш национал разкри защо е напуснал Черно море: Не желая да работя по начин, несъответстващ с моите принципи!

19 март 2026, 11:07 часа 385 прочитания 0 коментара

Бившият национал на България Пламен Илиев разкри защо е решил да напусне тима на Черно море. Както известно, преди дни изненадващо бе съобщено, че опитният вратар повече няма да играе за варненци. Новината породи множество негативни реакции у феновете на „моряците“, а днес самият Илиев разсясни защо се е стигнало до неприятната ситуацията с неговото напускане на отбора.

Пламен Илиев е получил обещание, което не е било спазено 

Пламен Илиев сподели в социалните мрежи, че не желае да работи по начин, който не съответства с неговите принципи. Вратарят също така намекна, че му е било обещано нещо, което не е спазено, а това допълнително е наклонило везните в полза на неговото напускане. Бившият национал допълни, че в момента в Черно море има много талантлив страж в лицето на Кристиан Томов, който разполага с огромен потенциал и може да свърши много работа на варненци.

Опитният страж посочи своя заместник 

„Относно моята раздяла с клуба: Когато се дава дума и не се спазва, АЗ не желая да работя по начин, несъответстващ с моите принципи! В отбора има страхотен мой заместник в лицето на Кристиан Томов, уникално момче с огромен потенциал! Благодаря!”, лаконичен бе Пламен Илиев, който изигра общо 60 мача за Черно море, в които опази мрежата си „суха“ 24 пъти.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров, Отговорен редактор
Пламен Илиев Национален отбор по футбол ПФК Черно море
Видео
Новините от днес
Новините днес