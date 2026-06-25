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Левски и ЦСКА подкрепят Славия: Ще участват в благотворителния мач за близките на загиналите в катастрофата

25 юни 2026, 11:54 часа 343 прочитания 0 коментара
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Левски и ЦСКА подкрепят Славия: Ще участват в благотворителния мач за близките на загиналите в катастрофата

На 24 юни стана ясно, че две деца от школата на Славия, родени през 2017 г., както и бащата на едно от момчетата, са загинали в автомобилна катастрофа на автомагистрала "Тракия". "Белите" стартираха благотоворителна инициатива - мач, който да събере средства в помощ на близките на загиналите. От клуба обявиха, че големите български грандове Левски и ЦСКА ще се присъединят към инициативата.

Левски и ЦСКА ще участват в благотоворителния мач на Славия

Славия организира благотворителен мач в помощ на близките на загиналите в автомобилната катастрофа на автомагистрала "Тракия" на 24 юни. Срещата ще се състои на 22 юли от 18:30 ч. и ще се проведе на официалния терен на стадион "Александър Шаламанов". Тогава вторият отбор на Славия ще изиграе по едно полувреме срещу дубъла на Левски и третия отбор на ЦСКА, които се състезават в Югозападната Трета лига. Билетите за срещата ще бъдат на символична цена, а по време на мача деца от школата на "белите" ще минават по трибуните със запечатани кутии за дарения от публиката.

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Фенове на Славия

Славия ще открие и дарителска сметка

Всички събрани средстава ще бъдат преброени от комисия, която ще ги предаде на семействата на жертвите и пострадалите при катастрофата. Освен това, от Славия ще открият и специална дарителска сметка. Освен тримата починали, след катастрофата има и двама тежко пострадали. Децата от школата са пътували към морето, където е трябвало да вземат участие в турнир в Албена.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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