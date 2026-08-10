Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

Не сме сменяли страните. За какво да упрекваме Украйна – тя е във война с Русия. Не наложихме санкции на Русия – кажете ми, наложихме ли? Какво загубихме – нищо. Ние искаме мир и сме единствената страна (в ЕС), която иска мир от самото начало – не искаме победа на едната или другата страна. А всичко, което имаше значение за тях (т.е. опозицията в Сърбия) е да публикуват снимка от срещата ми със Зеленски (тази, на която сръбският президент прегръща украинския) и да кажат, че сме сменили страните. Така избухна сръбският президент Александър Вучич след визитата преди 2 дни на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия.
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Serbia's President Aleksandar Vučić on Zelensky’s visit:— Clash Report (@clashreport) August 9, 2026
They had been telling me for months until recently, how I drove Serbia into Putin's embrace... How Serbia became a Russian colony.
When Zelensky came, they did not listen to what he was saying, nor did they listen to… pic.twitter.com/ST5KIHveT1
Serbia's President Aleksandar Vučić on Serbia's neutral stance:— Clash Report (@clashreport) August 9, 2026
What is it that we have to reproach Ukraine for? They are at war against them.
That is why we did not impose sanctions on Russia and why we want peace and we do not want the victory of one side or the other.
And… pic.twitter.com/GXthOVl8sc
"Вие изисквате да бъда нечия марионетка, независимо дали руска или западна. Няма да бъда ничия марионетка. Аз съм сърбин и сръбски президент. И запомнете това веднъж завинаги. Моя работа е да се грижа за тази страна. Измъквах я от пълна безнадеждност чрез най-трудните планове, рискувайки собствения си живот", продължи Вучич с тирадата си.
Той се оплака и как на всяка среща с ЕС 27 лидери на общо 500 млн. души само го питали защо не налага санкции на Русия и руши европейското единство. Всичко се хвърля по мен заради Русия, смята Вучич, който настоя, че във войната в Украйна Сърбия била единствената държава, която не искала нищо друго извън мир.
Serbia's President Aleksandar Vučić:— Clash Report (@clashreport) August 9, 2026
27 powerful leaders, representing 500 million people. I stand up alone and defend Serbia, and defend the position of Serbia.
They ask me: 'Why haven't you introduced sanctions against Russia? You are the only one here who is destroying… pic.twitter.com/jwkecPPxWW
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