Войната в Украйна:

Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

10 август 2026, 6:25 часа 2496 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Вучич избухна заради срещата със Зеленски: Не сме сменили страните (ВИДЕО)

Не сме сменяли страните. За какво да упрекваме Украйна – тя е във война с Русия. Не наложихме санкции на Русия – кажете ми, наложихме ли? Какво загубихме – нищо. Ние искаме мир и сме единствената страна (в ЕС), която иска мир от самото начало – не искаме победа на едната или другата страна. А всичко, което имаше значение за тях (т.е. опозицията в Сърбия) е да публикуват снимка от срещата ми със Зеленски (тази, на която сръбският президент прегръща украинския) и да кажат, че сме сменили страните. Така избухна сръбският президент Александър Вучич след визитата преди 2 дни на украинския президент Володимир Зеленски в Сърбия.

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"Вие изисквате да бъда нечия марионетка, независимо дали руска или западна. Няма да бъда ничия марионетка. Аз съм сърбин и сръбски президент. И запомнете това веднъж завинаги. Моя работа е да се грижа за тази страна. Измъквах я от пълна безнадеждност чрез най-трудните планове, рискувайки собствения си живот", продължи Вучич с тирадата си.

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Той се оплака и как на всяка среща с ЕС 27 лидери на общо 500 млн. души само го питали защо не налага санкции на Русия и руши европейското единство. Всичко се хвърля по мен заради Русия, смята Вучич, който настоя, че във войната в Украйна Сърбия била единствената държава, която не искала нищо друго извън мир.

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Александър Вучич Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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