Президентът на Иран направи промени по върховете на службите за сигурност

Мохсен Резаи, бивш командир на мощната иранска Ислямска революционна гвардия, беше назначен за нов секретар на Върховния съвет за национална сигурност на страната, писа ДПА. Генерал-майор Мохсен Резаи се счита за една от най-дълго служещите фигури в иранската властова структура, като е участвал в Ислямската революция от 1979 година. Още: Иранският президент: Общуването с Моджтаба Хаменей в момента е изключително трудно

Кой е Резаи?

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Резаи заменя предишния секретар на съвета, относително неизвестния бригаден генерал Мохамед Багер Золгадр. Това може да е признак за по-нататъшно укрепване на влиянието на Ислямската гвардия върху правителството. След избухването на войната на 28 февруари много ключови фигури в иранското ръководство бяха убити при въздушни удари на САЩ и Израел.

Съветът за национална сигурност се счита за ключов ръководен орган в Ислямската република, който се занимава с въпроси, свързани с националната сигурност.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан назначи Мохсен Резаи за секретар на влиятелния Върховен съвет за национална сигурност (ВСНС) на страната, малко след като той бе посочен за представител на Върховния лидер Моджтаба Хаменеи в същия орган. Този ход бележи най-новото преразпределение на властта в рамките на управляващите структури на Иран.

От кабинета на Пезешкиан съобщиха, че бившият секретар на Съвета за национална сигурност Мохамад Багер Золгадр е подал оставка от поста си и му е възложена нова отговорност. Междувременно се появиха информации, че Золгадр е заел поста на политически съветник на Хаменеи.

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