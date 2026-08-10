Тръмп назначи адвоката си за правен съветник на Белия дом

Уил Шарф, настоящ секретар по персонала на Белия дом, ще стане правен съветник на Белия дом и помощник на президента, считано от 1 септември. Това обяви американският президент Доналд Тръмп. Шарф ще стане главният юрист на Белия дом, след като в настоящата си длъжност ръководи административната работа на президентската канцелария.

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Той също така ръководеше Националната комисия за планиране на столицата, която одобри проекта на президента за изграждане на балната зала в Белия дом.

Тръмп заяви, че Дейвид Уорингтън, настоящият правен съветник на Белия дом, преминава в частния сектор. Уорингтън преди това е работил като личен съветник и адвокат на Тръмп по време на предизборната му кампания за 2024 г.

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Уил Шарф е един от личните си адвокати на Тръмп. Той беше член на правния екип на Тръмп по делото му за намеса във федералните избори и делото за имунитета му във Върховния съд, като изигра роля за утвърждаването на кандидатите на Тръмп за Върховния съд Брет Кавано и Ейми Кони Барет. Той често се появява по телевизията, за да защитава Тръмп.