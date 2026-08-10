"Всичко ще се нареди": Тръмп сравни преговорите с Иран като партия шах

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е готов да изчака изхода от преговорите с Иран, за да позволи икономическият натиск върху Ислямската република да се засили. "Ние само частично преговаряме с тях. Просто наблюдаваме Иран с огромната му инфлация и факта, че нямат пари", заяви той пред Axios. Още: Сделка без ядрен пакт: Докъде е бил готов да стигне Тръмп с Иран

Партия шах

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"Всичко ще се нареди. Винаги се нарежда. Това е като игра на шах", каза Тръмп за взаимоотношенията си с Иран. И това на фона на поредни видеокадри, показващи последствия от пожар на кораб на входа на Ормузкия проток:

NEW: A vessel on fire off the Oman's coast near Kumzar on the Musandam Peninsula, at the entrance to the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/BrscZZaeC7 — Clash Report (@clashreport) August 9, 2026

Само преди седмица президентът на САЩ беше на прага да разпореди възобновяване на бойните операции. Но в последния си разговор той не даде сигнали, че желае военно решение на конфликта.

В продължение на седмици американският президент Доналд Тръмп подготвяше почвата да обяви победа в конфликта с Иран, в случай че Техеран напълно отвори Ормузкия пролив, като дори в разговори с висши сътрудници е изразявал готовност да се откаже от ядрено споразумение, съобщиха американски официални лица пред The ​​Wall Street Journal. Тази по-скромна цел обаче стана по-трудно постижима, след като в събота Иран постави най-високата си досега цена за осигуряване на свободно преминаване през пролива, настоявайки – наред с други искания – за плащания от страна на САЩ в размер на милиарди долари, изтегляне на американските войски от региона и прекратяване на американската военноморска блокада.

Скандалното е, че според материала Тръмп е говорил в смисъл, че Иран няма да може да направи нищо, за да се сдобие с ядрено оръжие, докато той е президент - а след това, какво значение има? Но пред Axios американският президент каза, че само "гледал" как инфлацията съсипива иранската икономика и чака положението да стане толкова лошо, че Техеран да отстъпи.

Иран е близо до споразумение с Оман за временен маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, но това няма да означава автоматично пълното му отваряне, заяви външният министър Абас Арагчи.

Преговорите продължават заради техническата сложност на въпроса, но страните са „много близо до окончателно споразумение“. Той подчерта, че отварянето на протока зависи и от изпълнението на други условия, включително САЩ да компенсират Иран за нарушения на постигнати по-рано договорености.

Новите искания на Техеран за значителни отстъпки идват броени дни след като Белият дом даде сигнал, че споразумение за осигуряване на търговски преход е напът да бъде постигнато. Сред тях е и изплащане на репарации за нанесените от САЩ разрушения.

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