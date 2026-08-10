Тревога над голф клуба на Тръмп, вдигнаха изтребители (ВИДЕО)

Два самолета са навлезли във "временна зона с ограничения за полети" около голф клуба на президента Доналд Тръмп в Бедминстър, щата Ню Джърси, съобщиха американски медии и военните. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD) потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство.
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Американските военни не посочиха колко изтребителя са участвали в операцията, нито предоставиха допълнителни подробности за самолетите, нарушили ограниченията.
Телевизия Fox News и вестник New York Post съобщиха, че самолетите са били прехванати в близост до голф клуба на Тръмп, където той е прекарал уикенда.
🇺🇸 NORAD F-16 fighter jets intercepted two small planes that entered restricted airspace near Trump National Golf Club in— Defender (@voiceofdefender) August 9, 2026
Bedminster, New Jersey.
Military aircraft safely escorted both planes out of the area without any safety incidents.
pic.twitter.com/y0ahJnjgU7
Временни ограничения за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти, по съображения за сигурност. Нарушения се случват от време на време и често става дума за по-малки самолети.
Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана призовава пилотите да проверяват съответните ограничения във въздушното пространство преди всеки полет.