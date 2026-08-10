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Тревога над голф клуба на Тръмп, вдигнаха изтребители (ВИДЕО)

10 август 2026, 6:07 часа 1246 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тревога над голф клуба на Тръмп, вдигнаха изтребители (ВИДЕО)

Два самолета са навлезли във "временна зона с ограничения за полети" около голф клуба на президента Доналд Тръмп в Бедминстър, щата Ню Джърси, съобщиха американски медии и военните. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD) потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство.

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Американските военни не посочиха колко изтребителя са участвали в операцията, нито предоставиха допълнителни подробности за самолетите, нарушили ограниченията.

Телевизия Fox News и вестник New York Post съобщиха, че самолетите са били прехванати в близост до голф клуба на Тръмп, където той е прекарал уикенда.

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Временни ограничения за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти, по съображения за сигурност. Нарушения се случват от време на време и често става дума за по-малки самолети.

Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана призовава пилотите да проверяват съответните ограничения във въздушното пространство преди всеки полет.

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Доналд Тръмп имение изтребители
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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