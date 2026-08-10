Тревога над голф клуба на Тръмп, вдигнаха изтребители (ВИДЕО)

Два самолета са навлезли във "временна зона с ограничения за полети" около голф клуба на президента Доналд Тръмп в Бедминстър, щата Ню Джърси, съобщиха американски медии и военните. Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана (NORAD) потвърди, че вчера изтребители F-16 са прехванали самолетите и са ги ескортирали безопасно извън ограниченото за полети въздушно пространство.

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Американските военни не посочиха колко изтребителя са участвали в операцията, нито предоставиха допълнителни подробности за самолетите, нарушили ограниченията.

Телевизия Fox News и вестник New York Post съобщиха, че самолетите са били прехванати в близост до голф клуба на Тръмп, където той е прекарал уикенда.

🇺🇸 NORAD F-16 fighter jets intercepted two small planes that entered restricted airspace near Trump National Golf Club in

Bedminster, New Jersey.



Military aircraft safely escorted both planes out of the area without any safety incidents.

pic.twitter.com/y0ahJnjgU7 — Defender (@voiceofdefender) August 9, 2026

Временни ограничения за полети се налагат рутинно около местата, където пребивават американските президенти, по съображения за сигурност. Нарушения се случват от време на време и често става дума за по-малки самолети.

Командването на Северноамериканската аерокосмическа отбрана призовава пилотите да проверяват съответните ограничения във въздушното пространство преди всеки полет.