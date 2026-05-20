Левски праща обещаващ младеж в Септември, за да върне бивш капитан на "Герена"

Левски подготвя сериозна реорганизация на вратарския пост. Стратегията на "сините" съчетава обиграване на младите таланти с осигуряването на по-голяма опитност за първия състав, който през този сезон изнесе тежки мачове на домашната сцена и в евротурнирите.

Предстоят промени на вратарския пост в Левски

Един от най-обещаващите юноши на клуба - Огнян Владимиров, ще бъде преотстъпен на Септември София. През настоящата кампания младежът пази основно за дублиращия тим в Трета лига. Въпреки очакванията да бъде детайл от правилото за налагане на млади играчи, старши треньорът Хулио Веласкес е преценил, че за развитието му е по-добре да натрупа опит в Първа лига под ръководството на щаба в Септември.

Още: Феновете на ЦСКА не знаят какво искат: "червените" смениха много треньори, докато Лески гласува доверие на Веласкес

На "Герена" обаче търсят по-голяма дълбочина. В момента Светослав Вуцов е без алтернатива и пази във всички ключови срещи, докато опитният Илко Луков получава шансове предимно в турнира за Купата на България. За да засили конкуренцията, спортно-техническото ръководство се е насочило към пазара на свободни агенти.

Според привърженици на Левски голямата цел пред "сините" е завръщането на Пламен Илиев. Бившият капитан на тима напусна Черно море и в момента е свободен агент. Пацо Тигъра притежава нужния международен опит и познава отлично обстановката в клуба, което го прави идеален вариант за вдигане на класата под рамката на Левски.

Още: ЦСКА игра доста слабо срещу Левски, Христо Янев не клекна на феновете