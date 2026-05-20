"Не е ясно инфлацията ли ще борят или високите цени": Любомир Дацов критикува политиката на държавата

Това с мерките срещу високите цени и бюджета все едно се прави от различни екипи и не от едно правителство, защото подходите не са еднакви. Това с цените на ми стана ясно – кое от двете ще боря – цените или инфлацията. Ако трябва нещо да се прави е да се намали нивото на дефицита. Помпането на дефицит води до това, което се случва в монета. Очаквам да видя колко ще са амбициозни в тази посока. Или ще преструктурират разходите и нивото на дефицита ще стане високо.

Този коментар направи икономистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов относно мерките на държавата срещу високите цени на храните и заявките за Бюджет 2026 в ефира на bTV.

Според него предложените мерки за цените са неадекватни и няма да доведат до нищо. „Ако бориш нивото на цените, които съм съгласен че са високи, то трябват структурни реформи. Справедливата цена няма да реши този проблем“, заяви експертът и добави: „Действия от вида - „Така ми се струва“, не водят до нищо“.

Относно предложените реформи в администрацията, Дацов смята, че ако имат политическата воля, да ги направят, то това ще има ефект и ще доведе до нещо положително. Всичко останало според него са популистки мерки и говорене.

Той препоръча да се обърна внимание на обществените поръчки, където цените за завишени два пъти.