Кабинетът "Радев":

"Не е ясно инфлацията ли ще борят или високите цени": Любомир Дацов критикува политиката на държавата

20 май 2026, 9:12 часа 1388 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Не е ясно инфлацията ли ще борят или високите цени": Любомир Дацов критикува политиката на държавата

Това с мерките срещу високите цени и бюджета все едно се прави от различни екипи и не от едно правителство, защото подходите не са еднакви. Това с цените на ми стана ясно – кое от двете ще боря – цените или инфлацията. Ако трябва нещо да се прави е да се намали нивото на дефицита. Помпането на дефицит води до това, което се случва в монета. Очаквам да видя колко ще са амбициозни в тази посока. Или ще преструктурират разходите и нивото на дефицита ще стане високо.

Този коментар направи икономистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов относно мерките на държавата срещу високите цени на храните и заявките за Бюджет 2026 в ефира на bTV.

ОЩЕ: Любомир Дацов: Държавата трудно може да контролира цените при криза

Според него предложените мерки за цените са неадекватни и няма да доведат до нищо. „Ако бориш нивото на цените, които съм съгласен че са високи, то трябват структурни реформи. Справедливата цена няма да реши този проблем“, заяви експертът и добави: „Действия от вида - „Така ми се струва“, не водят до нищо“.

Относно предложените реформи в администрацията, Дацов смята, че ако имат политическата воля, да ги направят, то това ще има ефект и ще доведе до нещо положително. Всичко останало според него са популистки мерки и говорене.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Търговските вериги с отговор на обвиненията за високите цени и надценки

Той препоръча да се обърна внимание на обществените поръчки, където цените за завишени два пъти.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Любомир Дацов цени на храните Бюджет 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес