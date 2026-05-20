Войната в Украйна:

Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

20 май 2026, 9:27 часа 35251 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Край на спокойствието за еврото: Курсът към долара е на невиждани от месеци нива

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя след рязка промяна днес, като се понижи рязко и слезе под психологическата граница от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от повече от месец. В началото на седмицата европейската валута вървеше възходящо към долара. Но като цяло еврото се задържа на по-ниски стойности към долара заради силната американска валута в последните няколко месеца.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1594 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 20 май /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,162 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 20 май, когато беше на ниво 1,1594 спрямо долара.

Още: Рязка промяна в курса на еврото, невиждан е от месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 21 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1791 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
евро валути долар валутен курс валутен пазар
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес