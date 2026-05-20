Лудогорец търси заместник на Хьогмо: Идва ли бивша звезда на Ливърпул?

Успешният испански модел, който Левски наложи в първенството, изглежда е вдъхновил и ръководството на Лудогорец. Разградчани активно търсят нов старши треньор за следващия сезон и са се насочили именно към Иберийския полуостров. Според информация на "Тема Спорт", основна мишена на шампионите е 44-годиният Алберт Риера.

Лудогорец гласи Алберт Риера за нов наставник на тима

Бившият футболист на Ливърпул е свободен агент, след като напусна германския Айнтрахт (Франкфурт) поради неизпълнена цел - класиране в евротурнирите. Престоят му в Бундеслигата бе кратък (14 мача, 4 победи, 5 равенства и 5 загуби), като германските медии съобщават и за напрежение между него и лидерите в съблекалнята. Преди това испанецът направи сериозно име в Словения, където завоюва титли с Олимпия (Любляна) и Целие, извеждайки последните до паметен четвъртфинал в Лигата на конференциите.

Още: ЦСКА 1948 работи грамотно, Лудогорец може да изгори за Европа

Паралелно с преговорите за нов мениджър, в Разград се подготвя и мащабна чистка сред футболистите, за да се отвори място за нови попълнения. Клубът е готов да се раздели с четирима от основните си чужденци. Диниш Алмейда е сигурен напускащ, като дестинацията му е ЦСКА, докато Педро Нареси, Оливие Вердон и Матеус Машадо също са гласени за изходящи трансфери и ръководството вече активно работи по намирането на техни заместници.

Още: Бангаранга в битката за Европа! ЦСКА ще победи Локо Пловдив в редовното време | Точно попадение (ВИДЕО)