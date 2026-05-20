Съгласие в ЕС: Търговската сделка със САЩ се приема с ултиматум, но отпада важна клауза за заплахите на Тръмп

В ранните часове на сряда сутринта, 20 май, Европейският съюз се споразумя да приложи търговското споразумение със Съединените щати, като по този начин вероятно предотврати заплахата на президента Доналд Тръмп да наложи репресивни мита в случай на по-нататъшно забавяне. Преговарящите от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия постигнаха компромис след повече от пет часа преговори по законодателството за влизане в сила на сделката, сключена миналото лято в голф курорта на Тръмп в Шотландия.

Още: Сделката с Тръмп: Спусна ли ЕС бариера пред мечтата си за чиста енергия?

След месеци спорове и ескалация се стига до компромис

Съгласно този пакт ЕС се съгласи да премахне митата върху американски промишлени стоки и някои селскостопански стоки, докато Вашингтон трябваше да ограничи митата върху по-голямата част от европейския износ до 15 процента.

Само че ЕС забави обсъжданията си, след като през януари Тръмп заплаши да завземе Гренландия - полуавтономния остров, който е под короната на Кралство Дания. А през февруари той отново го стори, след като Върховният съд на САЩ отмени голяма част от неговата митническа програма.

Още: Тръмп постави амбициозен срок за търговско споразумение с ЕС

„ЕС за пореден път доказа, че сме доста надежден търговски партньор, който спазва ангажиментите си“, заяви ръководителят на търговията на блока Марош Шефчович след напускането на преговорната зала.

След месеци на вътрешни спорове в ЕС компромисът беше постигнат, след като Тръмп — разочарован от чакането — заплаши да наложи 25-процентно мито върху европейските автомобили от 4 юли.

Снимка: Getty Images

Тази ескалация рискуваше да върне трансатлантическите търговски отношения, възлизащи на 1,7 трилиона евро годишно, обратно в криза - точно когато шокът в енергоснабдяването, причинен от войната в Близкия изток, тежи сериозно върху икономическия растеж в Европа.

Още: След 20 години преговори: ЕС и Индия сключиха споразумение за свободна търговия

Предпазните клаузи

Според окончателния текст на компромисното споразумение, с който от Politico са се запознали, Комисията би могла, по искане на Европарламента или на държава членка, да суспендира търговското споразумение, ако Вашингтон не намали митата върху европейските стоманени и алуминиеви продукти до края на 2026 г.

Американските мита върху стоманата и алуминия достигат до 50% съгласно прокламация, подписана от Тръмп през април, и много законодатели от ЕС се оплакаха, че тази мярка нарушава тавана, договорен в Шотландия. Според споразумението, договорено на 20 май сутринта, Европейската комисия ще докладва на Европарламента и Съвета на ЕС за американските мита върху стоманата в края на тази година и ако прецени, че САЩ не спазват споразумението, ще вземе решение дали да го отмени.

Още: Само ако САЩ спазват сделката: ЕС се защитава със специални клаузи в търговското споразумение

Преговарящите добавиха така наречената „клауза за изтичане“, според която споразумението ще изтече през декември 2029 г. — почти година след като Тръмп трябва да напусне Белия дом.

Текстът включва и предпазни мерки, изискващи от Комисията да разследва, по своя инициатива или по искане на три държави от ЕС, дали вносът представлява сериозна заплаха за местните индустрии. Това би могло да доведе до частично или пълно обезсилване на търговското споразумение.

Снимка: Getty Images

Ако Тръмп пак заплаши ЕС, анулиране няма да има

Въпреки това текстът за анулиране на сделката от Шотландия, ако САЩ отново заплашат териториалната цялост на ЕС, не беше включен, след като държавите от ЕС се противопоставиха. Тази мярка бе поискана от Европейския парламент, след като Тръмп заплаши да анексира Гренландия и да наложи мита на европейските страни, които се противопоставят на плановете му.

Още: Сделката си е сделка: ЕС не прие увеличаването на митата от САЩ

Служител на ЕС, запознат с обсъжданията, казва, че държавите членки са искали да изключат нетърговските елементи от споразумението.

Текстът сега отива на гласуване в Европейския парламент, което се следи с голям интерес и се очаква да се състои по време на пленарната сесия в Страсбург от 15 до 18 юни.

Още: 550 млрд. долара: Япония започва инвестициите в САЩ с 3 големи проекта в замяна на ниски мита