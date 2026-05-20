Плаж с името на Брижит Бардо: Кучетата са добре дошли (ВИДЕО)

Френският курортен град Кан отдаде почит на една от най-емблематичните си личности, като преименува част от крайбрежната ивица в чест на Брижит Бардо. Решението бе отбелязано с официална церемония, проведена на булеварда Croisette, която събра представители на местната власт, киноиндустрията и близки до актрисата.

Бившият плаж Plage Macé вече носи името на Бардо и се превръща не само в символ на нейното филмово наследство, но и в знак на признание към дългогодишната ѝ ангажираност с каузите за защита на животните. В нейна памет местните власти обявиха, че на плажа ще бъдат допускани кучета в определени часове — жест, който подчертава връзката между нейната активистка дейност и новото предназначение на мястото.

На церемонията присъстваха президентът на Филмовия фестивал в Кан Ирис Кноблох и кметът на града Давид Лиснар. Събитието се проведе в близост до хотела Majestic Barrière, където Бардо често е отсядала по време на активната си кариера в киното.

Почит към Бардо

След смъртта ѝ през декември на 91-годишна възраст в Сен Тропе, редица градове по френската ревиера започнаха да отдават почит на актрисата. В този контекст Кан не само преименува плажа, но и планира допълнителни инициативи, включително постоянно изложение на снимки от нейните визити и мащабен стенопис, посветен на нейното наследство.

Организаторите и близките ѝ, сред които и дългогодишният ѝ партньор Бернар д’Ормал, определят инициативата като признание за "свободна жена, глобална икона и защитник на живите същества".

Макар да се оттегля от киното още през 70-те години, Брижит Бардо остава противоречива, но изключително влиятелна фигура — едновременно символ на френското кино и глас на активизма за животните.

Източници: France 24, Riviera Radio