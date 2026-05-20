Бойкотираща държава обяви ще се върне ли на "Евровизия" в България

Генералният директор на ирландския обществен радио-телевизионен оператор RTÉ потвърди, че не вижда причина Ирландия да се завърне в конкурса за песен на "Евровизия" в момента.

В интервю в предаването "Morning Ireland" по RTÉ Radio 1 Кевин Бакхърст, генерален директор на RTÉ, потвърди, че телевизионният оператор в момента "не вижда причина" да се завърне на "Евровизия 2027", която ще се проведе в България.

"Все още не сме започнали да мислим за следващата година и има дълъг път. Нашата логика все още е валидна, цивилни все още умират. Много хора умират в Газа, а също и в Ливан. Журналистите все още са обект на нападения и това се случваше доскоро", заяви той.

"За нас, като обществен оператор, който вярва във важността на защитата на журналистите и в правата на човека, в момента няма причина да променяме решението си, но ще го преразгледаме през следващите месеци", допълни той.

Бойкотът

Ирландия се оттегли от участието си в конкурса за песен на "Евровизия 2026" във Виена в знак на протест срещу продължаващото участие на Израел в конкурса.

В изявление от декември 2025 г. телевизионният оператор обясни: "RTÉ смята, че участието на Ирландия е неуместно, предвид ужасяващата загуба на човешки живот в Газа и хуманитарната криза там, която продължава да излага на риск живота на толкова много цивилни. RTÉ остава дълбоко обезпокоена от целенасочените убийства на журналисти в Газа по време на конфликта и продължаващия отказ за достъп на международни журналисти до територията".

Ирландия беше една от петте телевизионни компании, които се оттеглиха от конкурса тази година в знак на протест срещу продължаващото участие на Израел.

В подготовката за конкурса във Виена EBU заяви, че се надява да продължи да работи с RTÉ, за да обсъди и да работи по опасенията, изразени от телевизионния оператор относно конкурса.

"Всичко, което мога да кажа, е, че правим всичко възможно, за да разсеем опасенията им. Както може би си представяте, всички разговори досега завършват с "Да видим как ще мине тази година и ще видим докъде ще стигнем"", коментира директорът на "Евровизия% Мартин Грийн пред ирландския оператор миналата седмица.