Жалба в последния момент спря поръчката за проектирането на Националната детска болница

Процедурата по изграждането на Националната детска болница отново е блокирана. Причината е подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), заради която обществената поръчка за проектирането на болницата е спряна.

Това се случва в последния възможен ден за подаване на оферти – 19 май, а производството в КЗК е образувано ден по-рано – на 18 май, съобщи Медиапул.

Фирмата "Кабано проект" ООД, която проектира детската болница в Бургас, е подател на жалбата срещу обществената поръчка. Засега обаче повече яснота по въпроса няма, тъй като съдържанието на жалбата не е публично в системата на КЗК. Остава неясно и защо жалбата е подадена в последния момент.

Още: Няма място в центъра, странни проблеми: Здравният министър каза кога ще бъде изградена Националната детска болница

"Тази поръчка не отговаря на поетия ангажимент"

По-рано от инициативата "За истинска детска болница" припомниха, че срокът на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на бъдещата Национална детска болница изтича.

"Тази поръчка не отговаря на ангажимента, който всички политици, без разлика от полиическата си принадлежност, поемат в последните години, а именно – създаването на съвременно лечебно заведение по най-високи стандарти", пишат от инициативата и напомнят, че са дали становище относно рисковете на обществената поръчка.

"Очакваме Министерство на здравеопазването и Здравната инвестиционна компания за детска болница ЕАД да съобщят какви са намеренията им по отношение на процедурата, защото публична информация засега липсва", пишат те.

Още: Без конкурс и цената пред качеството: МЗ видя проблеми с обществената поръчка за Националната детска болница

"Когато преди повече от 6 години основахме инициативата "За истинска детска болница", възлагането на открит, международен конкурс за проектиране на болницата беше една от целите, които си поставихме", категорични са от инициативата.

И прилагат своите аргументи:

Защото искаме бъдещата детска болница да бъде не просто една нова, по-голяма сграда, която да събере съществуващите детски отделения от различни болници в София.

Искаме нова концепция за детското здравеопазваме. Искаме сграда, която да подкрепя и улеснява прилагането на най-съвремените практики, които все още не са рутина никъде у нас, защото системата не го позволява.

Искаме администрацията да чува и чете с разбиране, когато международните консултанти ни казват, че да се опрем на националната си нормативна база и стандарти е недостатъчно, защото те значително изостават от европейските.

Искаме решението на Народното събрание, в което е записано, че Националната детска болница ще отговаря на всички релевантни актуални европейски стандарти, да бъде изпълнено.

"Продължаваме да искаме най-добрата болница за децата си. По-добра от никаква не е достатъчно добра", категорични са от инициативата.

Още: Мария Брестничка за Националната детска болница: "Проблеми могат да забавят проекта с от 6 до 12 месеца, а оскъпяването да е до 40%"