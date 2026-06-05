Лъвски скок, но без плячка: България изпусна победата в молдовската столица

Родните ни национали по футбол гостуваха в приятелска среща срещу тима на Молдова на стадион "Зимбру" в столицата Кишинев. Срещата се изигра тази вечер и приключи при резултат 2:2. Така българите остават без победа в приятелските срещи, след като претърпяха поражение от тима на Черна гора като домакини. Въпреки че "лъвовете", откриха резултата в срещата не успяха да продължат да налагат темпото и да задържат разликата до последния съдийски сигнал.

Срещата между Молдова и България завърши при резултат 2:2

Българите излязоха уверено на терена, а стартовите единайсет, на които бе заложил селекционерът Александър Димитров включваха Величков, Божинов, Велковски, Христов, Турицов, Панайотов, Цонев, Ценов, Петков, Русев и Димитров. В този състав се открояват осми промени спрямо контролата с Черна гора. В тима на Молдова липсваше капитана Вадим Раца.

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Точното попадение на Георги Русев в 23-тата минута откри резулата в полза на българите и се задържа така през цялото първо полувреме. В 60-тата минута обаче Виктор Богачюк се разписа за 1:1. "Лъвовете" се мобилизираха и 16 минути по-късно Марин Петков изведе тима напред с гол. Малко преди края Владислав Бабогло вкара последния гол за срещата, която не можа да определи победител.

Този двубой бележи и края на сезона за родните национални. За тях предстоят срещи от Лигата на нациите през септември, където попадаме в група с Исландия, Люксембург и Естония.

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