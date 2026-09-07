Спорт:

"Наследникът" на Гунди, който отбеляза 6 гола в един мач, но бе отстранен от футбола заради политик от БКП

07 септември 2026, 7:00 часа 480 прочитания 0 коментара
Снимка: Ритнитопъ / Колаж: Actualno.com
"Наследникът" на Гунди, който отбеляза 6 гола в един мач, но бе отстранен от футбола заради политик от БКП

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Мнозина са чували за най-великата победа на Левски на европейската сцена. През 1976 година "сините" постигат най-убедителния си резултат в мач от евротурнирите, побеждавайки с 12:2 отбора на Рейпас Лахти в първата среща от 1/16-финалите на Купата на носителите на купи. До ден днешен това остава един от най-паметните двубои, играли се някога на "Герена". Въпреки че този резултат не е особено непознат за родните фенове, особено за тези на Левски, един факт от срещата често остава забравен.

Голмайсторът зад най-резултатната победа на Левски в Европа

Може би най-впечатляващото около победата на "сините" е фактът, че половината от попаденията им са отбелязани от един играч. Точно така, звезда на Левски се разписва шест пъти в рамките на 90 минути във вратата на финландския тим. Става въпрос за емблематичния Кирил Миланов. Въпреки че мачът с Рейпас може да се опише само с присъствието на Байко, кариерата му не може да се обвърже само и единственото с шестте му попадения. Неговият път във футбола е изпълнен с паметни моменти, подводни камъни и едно чувство за неизживяно величие.

Кирил Миланов

Пристига в Левски като заместника на Гунди

Миланов започва кариерата си в Марек Дупница, след което прекарва два сезона в Академик София, преди да премине на "Герена" през 1973 година. Нападателят е нагърбен с тежката задача да замени легендата Георги Аспарухов - Гунди, на върха на атаката. Той бързо се превръща в един от любимците на феновете в отбор, изпълнен със звезди. Година след пристигането си Миланов става голмайстор в "А" група със своите 19 попадения. Неговите голове изиграват ключова роля за триумфа на Левски с титлата.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Той е основна фигура в състава на Васил Спасов през 1976 година, когато идва и паметната победа с 12:2. Байко несъмнено е голямата звезда на този спектакъл, след като се разписа шест пъти. По този начин той се превръща в рекордьора на Европа по най-много вкарани голове в един мач от европейските клубни турнири. Българинът става голмайстор на Купата на носителите на купи с 14 попадения. През същата година помага на "сините" и по пътя към триумф с Купата на България.

Забраната, която спря един от най-великите български нападатели

През 1977 година Левски отново е шампион и носител на Купата на страната. Тогава обаче настъпва повратният момент в кариерата му. 29-годишният нападател получава забрана до края на живота си да се занимава с футбол по нареждане на член на БКП Милко Балев. Поводът е сбиване с футболиста на Локомотив София - Йордан Стойков - Бумбо, който провокира Миланов с действията си на терена. Впоследствие забраната отпада частично - на Байко му е позволено да играе само в евротурнирите и за националния отбор. Така ненавършил още 30 години, кариерата на Миланов е прекършена завинаги.

Кирил Миланов

Дълги години след това "Герена" продължава да бие в един ритъм със своя герой. Публиката призовава наказанието му да отпадне, но без ефект. Така Байко записва 82 мача в "А" група със синята фланелка, в които отбелязва и 41 гола, 10 мача и 7 гола за Купата на страната и 18 мача (4 в КЕШ, 6 в КНК и 8 в УЕФА) и 18 гола (3 в КЕШ, 14 в КНК и 1 в УЕФА). Тези цифри са впечатляващи сами по себе си, но мисълта какво е можело да бъде и до днес преследва по-възрастните привърженици на Левски, които си спомнят за него с усмивка. Поклон пред паметта на този велик българин, който остави незаличима следа в "сините" сърца.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Пас към миналото": Трифон Иванов е бил на косъм да играе с Христо Стоичков в Барселона?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Левски Пас към миналото Спортни рубрики Actualno.com
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес