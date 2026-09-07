"Наследникът" на Гунди, който отбеляза 6 гола в един мач, но бе отстранен от футбола заради политик от БКП

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Мнозина са чували за най-великата победа на Левски на европейската сцена. През 1976 година "сините" постигат най-убедителния си резултат в мач от евротурнирите, побеждавайки с 12:2 отбора на Рейпас Лахти в първата среща от 1/16-финалите на Купата на носителите на купи. До ден днешен това остава един от най-паметните двубои, играли се някога на "Герена". Въпреки че този резултат не е особено непознат за родните фенове, особено за тези на Левски, един факт от срещата често остава забравен.

Голмайсторът зад най-резултатната победа на Левски в Европа

Може би най-впечатляващото около победата на "сините" е фактът, че половината от попаденията им са отбелязани от един играч. Точно така, звезда на Левски се разписва шест пъти в рамките на 90 минути във вратата на финландския тим. Става въпрос за емблематичния Кирил Миланов. Въпреки че мачът с Рейпас може да се опише само с присъствието на Байко, кариерата му не може да се обвърже само и единственото с шестте му попадения. Неговият път във футбола е изпълнен с паметни моменти, подводни камъни и едно чувство за неизживяно величие.

Пристига в Левски като заместника на Гунди

Миланов започва кариерата си в Марек Дупница, след което прекарва два сезона в Академик София, преди да премине на "Герена" през 1973 година. Нападателят е нагърбен с тежката задача да замени легендата Георги Аспарухов - Гунди, на върха на атаката. Той бързо се превръща в един от любимците на феновете в отбор, изпълнен със звезди. Година след пристигането си Миланов става голмайстор в "А" група със своите 19 попадения. Неговите голове изиграват ключова роля за триумфа на Левски с титлата.

Той е основна фигура в състава на Васил Спасов през 1976 година, когато идва и паметната победа с 12:2. Байко несъмнено е голямата звезда на този спектакъл, след като се разписа шест пъти. По този начин той се превръща в рекордьора на Европа по най-много вкарани голове в един мач от европейските клубни турнири. Българинът става голмайстор на Купата на носителите на купи с 14 попадения. През същата година помага на "сините" и по пътя към триумф с Купата на България.

Забраната, която спря един от най-великите български нападатели

През 1977 година Левски отново е шампион и носител на Купата на страната. Тогава обаче настъпва повратният момент в кариерата му. 29-годишният нападател получава забрана до края на живота си да се занимава с футбол по нареждане на член на БКП Милко Балев. Поводът е сбиване с футболиста на Локомотив София - Йордан Стойков - Бумбо, който провокира Миланов с действията си на терена. Впоследствие забраната отпада частично - на Байко му е позволено да играе само в евротурнирите и за националния отбор. Така ненавършил още 30 години, кариерата на Миланов е прекършена завинаги.

Дълги години след това "Герена" продължава да бие в един ритъм със своя герой. Публиката призовава наказанието му да отпадне, но без ефект. Така Байко записва 82 мача в "А" група със синята фланелка, в които отбелязва и 41 гола, 10 мача и 7 гола за Купата на страната и 18 мача (4 в КЕШ, 6 в КНК и 8 в УЕФА) и 18 гола (3 в КЕШ, 14 в КНК и 1 в УЕФА). Тези цифри са впечатляващи сами по себе си, но мисълта какво е можело да бъде и до днес преследва по-възрастните привърженици на Левски, които си спомнят за него с усмивка. Поклон пред паметта на този велик българин, който остави незаличима следа в "сините" сърца.

Автор: Дария Александрова

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