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Огромна трагедия разтърси българския футбол! Нападател загуби живота си малко, след като вкара 2 гола

06 септември 2026, 21:52 часа 2200 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Огромна трагедия разтърси българския футбол! Нападател загуби живота си малко, след като вкара 2 гола

Огромна трагедия разтърси българския футбол. Бившият нападател на Локомотив Пловдив Христо Спасов е починал на 38-годишна възраст. Това се е случило малко, след като участвал в срещата между Чико и Лесичово в областната футболна лига. Спасов, който е родом от ракитовското село Дорково бе героят за своя тим, като отбеляза и двете попадения приз загубата на Чико с 2:4. След края на двубоя двата тима се отправили към съблекалнята.

Българският футбол потъна в скръб

Малко след това Спасов е загубил съзнание и припаднал. Лекарят на мача се намесил в опит да стабилизира състоянието на 38-годишния нападател, а по-късно на място пристигнал екип на Спешна помощ - Пещера. За съжаление, жизнените му функции са спрели. Лекарите са установили масивен инфаркт.

Христо Спасов бе един от най-резултатните голмайстори в Трета лига. В кариерата си той е отбелязал над 150 попадения в третото ниво на българския футбол. Иначе той започва кариерата си в отбора на Нефтекс Бургас, а през следващите повече от 20 години играе за Чепинец, Локомотив Септември, Хебър, Локомотив Пловдив, Конелиано, Септември София, Ботев Враца, Спартак Плевен и Банско. Нападателят е двукратен голмайстор на Югозападната В група. През сезон 2009/10 бележи 28 попадения с екипа на Чепинец, а през следващата кампания вкарва 32 път за Локомотив Септември.

Поклон пред паметта му и искрени съболезнования на семейството и близките му!

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Локомотив Пловдив Христо Спасов
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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