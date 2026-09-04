Българските русофили вярват в уменията и силата на Путин повече и от самите руснаци: Анализ на Петър Кичашки (ВИДЕО)

"Едно от най-опасните проявления на българската бит-култура, ако щете и народопсихология, е преклонена главица сабя не я сече. То обикновено точно преклонената главица сабя я сече. Така че аз от доста време изпитвам притеснение, че има хипотеза, в която България може да се окаже между Сцила и Харибда, или казано пак разговорно, може да се окаже, че от два стола да не седнем на земята накрая." Това коментира в Студио Actualno международният анализатор и юрист д-р Петър Кичашки по повод напрежението между Германия и Русия, както и позиционирането на България по темата с напрежението на летището в Лайпциг.

"По отношение на ситуацията в Германия, разбира се, аз и като юрист съм се научил, че фактите се коментират тогава, когато бъдат доказани и тогава, когато бъдат надлежно повестени от властите. В момента сме в ситуацията на хипотеза за руска намеса. Фактически, очевидно е, че от геополитическа гледна точка руският имперски проект систематично се опитва да девалвира свободния свят и систематично се опитва да използва своите дългогодишни мрежи, вкл. наследени от КГБ, разузнавателни шпионски мрежи, за да подкопава устоите на свободния свят на ЕС. И България, според мен, трябва да има доста ясна позиция, защото рискуваме да не бъдем вземани насериозно от нашите партньори", подчерта още Кичашки.

На въпрос как гледа на констатацията на Румен Радев, изразена по време на петъчния блицконтрол пред депутатите, според която "Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия", анализаторът я определи като екстравагантна.

"Вижте, Европа не е срещу Русия - това е фалшив наратив на хората с руските опорни точки. Този наратив е фалшив. Как Европа е срещу Русия? Европа защитава Украйна. Това не означава, че Европа е срещу Русия. Какво прави Русия в Украйна? Това е легитимният въпрос.Руските тези, които словоблудстваха как трябвало да има мир и за това жертвата трябвало да се предаде, ги питам за едно много естествено, много логично противоречие в тяхното поведение, което те сакаш абсолютно отказват да осъзнаят. Като искате мир, накарайте агресора да се изтегли в рамките на държавата си. Русия си търси белята в Украйна. Ние не можем да позволим една завоевателна, агресивна държава да си развява коня на границите на ЕС и да напада суверени държави", подчерта още анализаторът.

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Митове и легенди за Москва

"Оказа се, че в България имаме по-големи русофили от самите руснаци, т.е. ние тук сме склонни да преписваме на Русия умения и възможности, които самите руснаци не смятат, че имат. Ама ние с една голяма любов към Русия подхождаме, което е така малко идеалистично. Няма лошо хората да харесват руският бит и култура, но не можеш да подкрепяш авторитарен режим, който напада чужда държава", подчерта още Кичашки.

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Защо според него Путин е останал сам и ще бъде принуден да търси мир и как изглежда новата карта на силите в международен план - гледайте цялото интервю във видеото.