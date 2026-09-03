Темата за "Евровизия" за мен e тема за България: Васил Терзиев ексклузивно в Студио Actualno (ВИДЕО)

Не сме близо до изпълнение на предизборните обещания за велоалеите. В следващите месеци обаче това ще се случи. В тази област аз приемам критика и знам, че има още какво да се направи.

Това заяви в ексклузивно интервю за Студио Actualno кметът на София Васил Терзиев, коментирайки темата с велосипедните алеи на София.

Градоначалникът така отговори и на въпросите, които постави Борис Бонев миналата седмица в предаването.

По думите на Терзиев проблем няма по отношение на велосипедистите в парковете. Напротив - сега предстои разчертаване на велотрасетата. Това, за което ще се борим, е безобразното каране на тротинетки и велосипеди. Няма да забраняваме, разбира се, семействата да празнуват рождените дни на децата си. Но не е нормално да извадиш една скара в парк в центъра на София и да правиш кюфтета и кебапчета. Че ще спираме велосипедистите и ще забраняваме партитата - това бяха фалшиви новини, каза още Терзиев.

Той коментира и критиката на Бонев в Студио Actualno, че екипът на Терзиев е поискал 1.5 милиона евро за кандидатурата на София за "Евровизия". Терзиев каза, че всичко е щяло да мине през решение на Общинския съвет, ако София беше избрана за домакин. Нищо не сме залагали извън нормалните неща за такъв тип конкурс, посочи Терзиев.

Смятам, че този конкурс би струвал повече в Бургас, отколкото в София, времето ще покаже дали това е така. Не мога да ви кажа с какво ни би Бургас. За мен тази тема за кандидатурата е приключила, подчерта още столичният кмет, като заяви, че тя вече е национална, тема за България.

Терзиев призна обаче, в темата с боклука все още не е решена напълно.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.