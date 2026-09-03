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Темата за "Евровизия" за мен e тема за България: Васил Терзиев ексклузивно в Студио Actualno (ВИДЕО)

03 септември 2026, 18:00 часа 845 прочитания 0 коментара

Не сме близо до изпълнение на предизборните обещания за велоалеите. В следващите месеци обаче това ще се случи. В тази област аз приемам критика и знам, че има още какво да се направи.

Това заяви в ексклузивно интервю за Студио Actualno кметът на София Васил Терзиев, коментирайки темата с велосипедните алеи на София.

Градоначалникът така отговори и на въпросите, които постави Борис Бонев миналата седмица в предаването.

По думите на Терзиев проблем няма по отношение на велосипедистите в парковете. Напротив - сега предстои разчертаване на велотрасетата. Това, за което ще се борим, е безобразното каране на тротинетки и велосипеди. Няма да забраняваме, разбира се, семействата да празнуват рождените дни на децата си. Но не е нормално да извадиш една скара в парк в центъра на София и да правиш кюфтета и кебапчета. Че ще спираме велосипедистите и ще забраняваме партитата - това бяха фалшиви новини, каза още Терзиев.

Той коментира и критиката на Бонев в Студио Actualno, че екипът на Терзиев е поискал 1.5 милиона евро за кандидатурата на София за "Евровизия". Терзиев каза, че всичко е щяло да мине през решение на Общинския съвет, ако София беше избрана за домакин. Нищо не сме залагали извън нормалните неща за такъв тип конкурс, посочи Терзиев.

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Смятам, че този конкурс би струвал повече в Бургас, отколкото в София, времето ще покаже дали това е така. Не мога да ви кажа с какво ни би Бургас. За мен тази тема за кандидатурата е приключила, подчерта още столичният кмет, като заяви, че тя вече е национална, тема за България.

Терзиев призна обаче, в темата с боклука все още не е решена напълно.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

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Интервю София Студио Actualno Васил Терзиев
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