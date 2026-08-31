Трифон Иванов е бил на косъм да играе с Христо Стоичков в Барселона?

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Понякога историята ни оставя да се чудим какво ли щеше да бъде, ако едно-единствено нещо се беше променило. Нещо, което в големия широк свят нямаше да даде кой знае колко голям отзвук, но за нас щеше да промени много неща. Е, докато не научим как да пътуваме из алтернативните вселени няма как да разберем отговорите на такива въпроси. Но нямаше ли да бъде прекрасен един свят, в който Христо Стоичков и Трифон Иванов бяха съотборници в Барселона?

Трифон Иванов и Христо Стоичков играят заедно в ЦСКА

Случката се разиграва през 1993 г. Трифон Иванов и Христо Стоичков вече са били съотборници в ЦСКА в периода от 1988 г. до 1990 г. Заедно с "армейците" двамата печелят две шампионски титли на България, Купата и Суперкупата на страната. А през лятото на 1990 г. и двамата правят големи трансфери в Испания. Христо Стоичков се присъединява към гиганта Барселона, докато Трифон Иванов заиграва за Реал Бетис.

Туньо впечатлява в Реал Бетис

Още в първия си сезон в испанския елит Трифон Иванов впечатлява. Той изиграва 20 мача за Реал Бетис, като е на пейката в само 1 от тях. Отчита се и с 5 попадения, 2 от които именно срещу Барселона. Тогава каталунците печелят с 4:2, но головете на Туньо, които са голям елемент в играта му, не остават незабелязани. Тогава легендата на Реал Бетис Хуан Мерино казва за него: "Когато видях Трифон за първи път, бях потресен. Приличаше на трапер, дошъл от дивото".

Браселона се обръща към Трифон Иванов в труден момент

Две години по-късно, когато Христо Стоичков вече прави фурор в Барсеолона под ръководството на Йохан Кройф, се случва нещо неочаквано. Каталунците са завършили сезон 1992/93 с местен дубъл - шампионска титла на Испания и Купа на Краля. Но в края на календарната 1993 г. важна фигура в отбора на "блаугранас" отпада от сметките. Централният защитник Роналд Куман се контузва тежко и ще бъде аут от игра поне за шест месеца. Тогава Барсеолона и Кройф се обръщат към Трифон Иванов.

Президентът на Реал Бетис отказва

От Барселона са готови да извадят 1 милион за услугите на Трифон Иванов. Това са невъобразимо много пари във футбола за онова време, особено когато става въпрос за защитник. "Да, Барселона прояви интерес към мен, но президентът на Бетис категорично не разреши. Не се почувствах добре тогава. Гадно ми беше, но може би така е било писано. Президентът решава в такива ситуации. Аз говорих с него, но той беше непреклонен. Запазил съм доброто и хубавото от кариерата си. Не съжалявам, че не съм играл в звезден отбор", разказа Трифон Иванов в интервю за предаването "120 минути" по bTV.

Какво ли щеше да бъде?

В крайна сметка Туньо наистина напуска Реал Бетис в началото на 1994 г., но в посока швейцарския Ньошател Ксамакс, за да си гарантира игрови минути преди Световното първенство в САЩ. Така е. Можем само да се чудим какво щеше да бъде, ако Трифон Иванов и Христо Стоичков се бяха събрали в Барселона. Може би сега каталунците щяха да имат още повече фенове в България, кой знае? Или още повече титли във витрината си. Но явно не е било писано да го видим. И вероятно за по-добро.

Автор: Николай Илиев

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