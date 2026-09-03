Йотова, Гюров, България - къде заставаме? Пъзела подрежда Наталия Димитрова (ВИДЕО)

Кампанията вчера би гонга. Много зависи как щабовете на отделните кандидати ще стигнат до широките периферии. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политическият пиар експерт Наталия Димитрова, коментирайки участниците в кандидатпрезидентската надпревара.

В нашите кампании много липсва реален лидерски дебат. Това от години отсъства. В Щатите има дълга традиция в тази посока. Тук има наистина нужда от такъв дебат, за да чуем реално какви са отговорите на въпросите, които вълнуват цялото общество, посочи Димитрова. По думите ѝ геополитиката ще бъде един от въпросите, по които ще се редят президентите от двете страни. Тези, които гледат на Изток, са по-голямата група кандидати. След случилото се в Германия, мисля, че Европа влиза в нова фаза на отношението си с Русия. При всяко положение се затягат много сериозно границите - на граждани, които имат руско гражданство, рестрикции дори към руските туристи. Тук големият въпрос е къде застава България, убедена е Димитрова.

Тя каза, че в случая с Йотова, която получава подкрепата на “Прогресивна България”, ще трябва да резонира с политиката, която премиерът Румен Радев води. От друга страна, Радев ще бъде принуден да вземе по-категорична позиция по отношение на Русия навън, към партньорите в Европа, подчерта Наталия Димитрова. Според нея в двойката Гюров-Кандев всички са наясно каква е тяхната позиция по всички въпроси.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.