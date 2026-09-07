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Класиране по асистенции в Първа лига 2026/27 - Сержиньо остава начело (ОБНОВЕНА)

07 септември 2026, 0:15 часа 26502 прочитания 0 коментара

Битката при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27 обещава да бъде оспорвана. През миналата кампания Спас Делев разби по-младите си колеги с впечатляващите 14 асистенции, а сега звездите на водещите грандове ще опитат да оглавят класацията. В тази статия ще следим представянето на най-добрите подавачи в българския елит, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой ще бъде новият "крал" на асистенциите в българския футбол?

След първите три кръга начело с по две голови подавания са Драган Гривич от ЦСКА 1948, Евертон Бала и Алекс Сентейес от Левски, както и Бърнард Текпетей от Лудогорец. "Сините" имат двама представители на върха, но разликите са минимални и подреждането може да се промени още в следващите мачове.

Алекс Сентейес

В списъка ще бъдат включвани всички играчи, записали голово подаване през сезона. При равен брой асистенции футболистите ще заемат една и съща позиция. Следете тук актуалното класиране и надпреварата между най-добрите подавачи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27

  1. Сержиньо (Левски) - 4 асистенции
  2. Бърнард Текпетей (Лудогорец); Георги Русев (ЦСКА 1948); Карлос Меоти (Ботев Пловдив); Мохамед Брахими (ЦСКА) – 3 асистенции
  3. Драган Гривич (ЦСКА 1948); Евертон Бала, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Мазир Сула (Левски); Симеон Шишков (Лудогорец); Андрей Йорданов, Каталин Иту, Бирсент Карагарен, Йоанис Питас (ЦСКА); Ертан Томбак (Черно море); Йоан Бауренски (Септември София); Мартин Смоленски (Ботев Враца); Антон Иванов, Давид Валверде (Спартак Варна); Самуел Калу (Ботев Пловдив) – 2 асистенции
  4. Мамаду Диало, Хосе Мартинес, Петър Витанов, Фредерик Масиел, Бенаиса Бенамар, Ектор Куеляр (ЦСКА 1948); Георг Стояновски, Цветелин Чунчуков, Антон Иванов (Спартак Варна); Радослав Апостолов, Владан Видакович, Кристиян Бойчев, Стефан Гаврилов (Дунав Русе); Давид Кусо, Майкон, Рейналдо Саторно, Хевертон Сантос, Армстронг Око-Флекс, Асен Митков, Алдаир Невес (Левски); Мигел Барандаш, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Иван Тасев, Берк Бейхан, Мохамед Аши (Черно море); Владимир Мендеш, Георги Миланов, Асен Чандъров, Лъчезар Котев, Мауро Тейшейра (Ботев Пловдив); Адил Тауи, Ангел Лясков, Димитър Костадинов, Моамед Медфаи, Спас Делев, Ерол Дост (Локомотив София); Емил Стоев, Владимир Николов, Йоан Борносузов, Роберто Райчев, Умаро Балде, Мохамед Досо (Славия); Светослав Ковачев, Станислав Иванов, Виктор Попов (Арда); Йоан Бауренски, Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов (Септември София); Алберто Салидо, Руан Круз, Антон Недялков, Ивайло Чочев, Александър Маринов (Лудогорец); Даниел Генов, Мартин Петков (Ботев Враца); Лукас Риан (Локомотив Пловдив); Йоел Зварц, Стефано Сенси, Анжело Мартино (ЦСКА) – 1 асистенция
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ЦСКА Левски Лудогорец ФК ЦСКА 1948 Първа лига
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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