Последният в Първа лига и ВАР измъчиха Лудогорец, но така и не се стигна до "чудо" в София

Отборът на Лудогорец продължава без загуба в шампионата. "Орлите" се потрудиха сериозно в София, за да победят последния в класирането на Първа лига. Те постигнаха успех с 2:1 при визитата си на Локомотив София в мач от осмия кръг от родния елит. Големият герой за разградчани бе ветеранът Ивайло Чочев, който донесе трите точки на своя тим с двете си попадения. Въпреки че показаха значително по-добра игра, столичните "железничари" не успяха да постигнат чудото и остават на последната позиция.

Лудогорец успя да пречупи Локомотив София

Срещата започна ударно за Лудогорец, който излезе напред в резултата след само четири минути игра. Центриране от ляво намери непокрития Ивайло Чочев, а той не се поколеба да стреля, с което прати топката в мрежата на Александър Любенов. Разградчани продължиха да оказват натиск и скоро се стигна до много спорна ситуация в наказателното поле на Локо София, при която Божидар Кацаров игра с ръка. Първоначално съдията подмина ситуацията, но след намесата на ВАР посочи бялата точка. Петър Станич се нагърби с изпълнението на дузпата, но прати кълбото встрани.

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ВАР беше най-активен през втората част

"Орлите" не се възползваха от възможностите си и скоро бяха наказани за това. В 29-а минута Кауе Карузо матира стража на Лудогорец с удар от движение. В оставащите минути от първата част вратарят на столичани отрази хубав удар на Сон. Така двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 1:1. Второто полувреме продължи да се играе на високи обороти. В 54-а минута Спас Делев наказа бившия си клуб със страхотен гол от далечна дистанция, но попадението му беше отменено заради нарушение в атака на Ангел Лясков, който асистира.

В 70-а минута Руан Секо върна преднината на Лудогорец, но и неговият гол беше отменен заради нарушение в атака преди това. Малко след това "орлите" все пак стигнаха до второ попадение. Ивайло Чочев се възползва от неубедителната изява на вратаря на столичани и се разписа във вратата му за втори път тази вечер. В 83-тата минута Агибу Камара не успя да подсигури успеха на Лудогорец, тъй като ударът му срещна напречната греда. Секунди по-късно и гол на Ерик Маркус беше отменен - този път заради засада на бразилеца. Гостите опазиха минималния си аванс до края и се поздравиха с трите точки.

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