Кабинетът "Радев":

Далече ще стигне тази котка! Допамин за неделя

06 септември 2026, 22:30 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Далече ще стигне тази котка! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Изключително оправен и съобразителен малък котарак - голямо бъдеще има пред него!

Прегърни ме точно тук и сега! Допамин за четвъртък

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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