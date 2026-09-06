Далече ще стигне тази котка! Допамин за неделя

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Изключително оправен и съобразителен малък котарак - голямо бъдеще има пред него!
Прегърни ме точно тук и сега! Допамин за четвъртък
The clever kitten took advantage of the situation and outsmarted the man who was teasing it with a piece of meat. pic.twitter.com/a489wV8Aoc— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2026
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