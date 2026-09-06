"Златна резерва" измъкна Ювентус в дербито с Милан

Отборите на Милан и Ювентус не излъчиха победител в дербито на Серия А. Двата тима завършиха наравно 1:1 в мач от третия кръг на италианския шампионат. Въпреки че "бианконерите" диктуваха темпото през по-голяма част от двубоя, момчетата на Рубен Аморим се възползваха отлично от първата си добра възможност и излязоха напред в резултата. В добавеното време Ювентус каза последната си дума и стигна до точката.

Милан изненада Ювентус с първия си удар, но това не стигна

"Бианконерите" започнаха по-активно, като още във втората минута Керим Алайбегович пробва мерника си от далечна дистанция, но ударът му мина покрай вратата. Малко след това стражът на Милан Майк Менян отрази плътен изстрел на Николас Гонсалес. Гостите отговориха чрез Адриен Рабио, чийто удар рикошира в Рандал Коло Муани и попадна в ръцете на стража на Юве. В 25-ата минута Менян отрази опасен шут на Франсиско Консейсао, а капитанът Мануел Локатели не успя да насочи топката при своята добавка. Така двата тима се оттеглиха на почивката при нулево равенство.

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Второто полувреме също започна с натиск на Ювентус. В 55-а минута се стигна до най-чистото положение до момента, когато далечен удар на Консейсао се спря в гредата на Майк Менян. Противно на случващото се на терена, Милан излезе напред в резултата с първия си точен изстрел в срещата. Това стана в 68-ата минута, когато Самуел Чукуезе подаде на появилия се от пейката Алфаджо Сисе, който прати топката в мрежата на Юве с изстрел по земя. Новото оръжие в атаката на "старата госпожа" Ник Волтемаде пропусна да се разпише с първото си докосване, след като влезе в игра. "Бианконерите" хвърлиха всички сили в атака в търсене на изравнително попадение и в крайна сметка успяха. В 92-а минута резервата Федерико Гати се оказа на точното място, за да донесе точката на Юве.

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