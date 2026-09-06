ЦСКА опитал да върне една от най-големите легенди на България на "Армията"

Легендата на българския футбол Стилиян Петров бе специален гост в подкаста FootballStorycast, където сподели много интересни подробности за бъдещето си пред Илия Иванов. Рекордьорът по мачове с националния отбор разкри, че преди седмици е получил предложение да се завърне в ЦСКА. В края на 90-те години Стелки блестеше с екипа на "армейците", а сега е имал възможността да се върне на "Армията" в нова роля. Той е отказал офертата, но все пак не отхвърли варианта някой ден да работи по високите етажи в Борисовата градина.

Стилиян Петров получил оферта от ЦСКА

Петров сподели, че е имал редица възможности да работи в български клуб. Преди години той бил поканен за заместник на Методи Томанов в Лудогорец. Легендата разкри, че не се е стигнало до споразумение, тъй като има едно определено желание. Стенли даде да се разбере, че ако работи в България, то ще бъде единствено за ЦСКА. След това той разказа, че преди няколко седмици изпълнителният директор на "армейците" Вангел Вангелов се е свързал с него с предложение.

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Ето какво разкри Стилиян Петров:

"Дали съм имал възможност да работя в български клуб? Да, имах оферти. Първата дойде преди Мето Томанов да напусне Лудогорец - искаше аз да го заместя. Това не означава, че ще бъда в Лудогорец, говорим дали съм имал възможност. Това беше първият разговор за родния футбол, който беше с Мето Томанов, но не стигнахме до споразумение. Защото реално погледнато аз ако работя в България, ще бъде единствено в ЦСКА. Защото съм играл там и е съвсем нормално. Втората оферта беше от Павел Колев, когато беше в БФС. За съжаление таймингът беше такъв, че бях излязъл точно от тригодишно лечение, не бях още подготвен - физически и психически. Не бях готов за тези роли. Когато преминах през магистратурата ми за спортен мениджмънт, осъзнах колко не знам", призна Стенли пред FootballStorycast, след което говори за офертата на ЦСКА:

"Последната оферта беше от ЦСКА, преди това също имах от ЦСКА. Беше преди три седмици. Чухме се с Вангел. Обясних му, че плановете ми са съвсем различни. Проведохме разговор - за отбора, нормално нещо. Радвам се, че ЦСКА се развива в правилната посока. Да, резултатите не са това, което феновете искат. Но мисля, че инфраструктурно ЦСКА поставя сериозна заявка за един от най-хубавите стадиони на Балканите. Една от най-хубавите тренировъчните бази."

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