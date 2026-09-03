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Зеленски: Украйна въвежда нови нива за предупреждение при въздушни заплахи

03 септември 2026, 0:25 часа 675 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Зеленски: Украйна въвежда нови нива за предупреждение при въздушни заплахи

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще актуализира системата си за предупреждение за въздушни заплахи, като ще въведе жълто ниво за атаки с безпилотни летателни апарати и червено ниво за ракетни удари. Това съобщи самият той в социалните мрежи.

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Украинските власти планират също така да въведат диференцирани предупредителни сигнали и по-прецизно насочени в географско отношение предупреждения. "Министър-председателят на Украйна Сергий Корецки, докладва за подготовката на ответни мерки срещу променящата се тактика на Русия при атаките ѝ срещу Украйна - по-конкретно, използването на дронове за отнемане на живота на гражданите в нашите градове и нарушаване на нормалната икономическа дейност в цялата страна", написа Зеленски.

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Според украинския президент първо ще бъдат модернизирани системите за предупреждение за въздушна заплаха. "Хората трябва да разберат много ясно на какво точно трябва да реагират и как. Ще бъдат въведени две нива за обозначаване на конкретни заплахи - жълто и червено. Генералният щаб и Военновъздушните сили на Въоръжените сили на Украйна, заедно с правителството, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, ще определят всяка седмица кои индикатори за заплаха ще задействат - жълто или червено ниво на тревога", обясни той.

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Президентът заяви, че като основно правило атака с дронове ще предизвиква жълто ниво, докато червеното ниво ще сигнализира за ракетна заплаха, включително заплаха от балистични атаки, както и за по-мащабни атаки. Звуковите сигнали за въздушна тревога също ще бъдат променени, за да съответстват на жълтото или червеното ниво на заплаха. "Сирената за въздушна тревога, която сигнализира "опасността е отминала", вече не се използва – сирената се задейства само когато бъде обявена въздушна тревога", подчерта той.

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В същото време властите се готвят да въведат по-ясни и диференцирани предупредителни сигнали, съответстващи на нивото на въздушната заплаха. "Основната цел на тези промени е да се осигури на хората и предприятията в Украйна по-голяма предвидимост и по-добро разбиране за това как да реагират във всяка една конкретна ситуация. Аз също така дадох указания на длъжностните лица да разработят по-ясно географско разграничаване на сигналите за въздушни атаки - така че сигналите да се подават, а реакциите да се изискват конкретно в районите, където обективно съществува заплаха", написа президентът.

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Според Зеленски правителството и местните власти, съвместно с въоръжените сили, Министерството на вътрешните работи и Държавната служба за извънредни ситуации, трябва да установят ясни критерии, които да позволяват на държавните ведомства, местните власти, предприятията и други определени икономически и социални обекти да продължат да функционират при жълто ниво на заплаха.

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"Правителството на Украйна, съвместно с местните власти, ще актуализира стандартите за разполагане на убежища в градовете и населените места, както и в инфраструктурните обекти, включително мобилни убежища за защита на хората. Наредих на министър-председателя да подготви допълнителни мерки за подкрепа на предприятията, които ще позволят бързото разширяване на разгръщането на модулни убежища и ще гарантират, че помещенията могат да бъдат оборудвани в съответствие с актуализираните изисквания за безопасност", подчерта той.

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заплаха предупреждение Володимир Зеленски война Украйна въздушна тревога
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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