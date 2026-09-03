Кабинетът "Радев":

ЦСКА изпрати ненужен в САЩ

03 септември 2026, 0:13 часа 632 прочитания 0 коментара

В ЦСКА все още се налага клубът да се справя с неуспешните трансфери. През зимата доста футболисти пристигнаха при "червените" и не всички от тях успяха да се докажат като важни в състава на Христо Янев. Един от тях е Алехандро Пиедраита. Той вкара фамозен гол за победата с 1:0 срещу Славия в началото на престоя си при "армейците", но не успя да затвърди представянията си като достатъчно добри за ЦСКА. Затова сега ще играе под наем за една година в Торонто.

ЦСКА праща Пиедраита под наем в Торонто

След неуспешния пролетен полусезон, който Алехандро Пиедраита направи, ЦСКА го изпраща под наем в САЩ. Според информацията на журналиста на "Атлетик" Том Богърт, колумбийското крило ще играе в отбора от МЛС Торонто през следващата една година. Очаква се сделката между двата клуба да бъде финализирана съвсем скоро. Торонто е на 10-о място в Западната конференция на МЛС, като в нея се състезават общо 15 отбора.

Още: Официално: ЦСКА привлече бивш защитник на Лудогорец и Локомотив Пловдив

Алехандро Пиедраита

Алехандро Пиедраита не успя в ЦСКА

Алехандро Пиедратита се присъедини към ЦСКА през зимния трансферен прозорец на миналия сезон от аржентинския Химнасия. В Първа лига изигра 16 мача, в които вкара 2 гола. А за Купата на България, която спечели в края на сезона, влезе в игра 2 пъти, без да отбележи гол или да даде асистенция. От началото на настоящата кампания колумбиецът е играл в 3 срещи, като има общо 64 игрови минути на сметката си. За тях той успя да си изкара 1 жълт картон и нищо повече.

Още: Проблемът със съдиите в България се разраства: Поискаха смяна на главния рефер за мач на ЦСКА

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Торонто Летен трансферен прозорец МЛС Алехандро Пиедраита
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес