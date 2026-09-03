ЦСКА изпрати ненужен в САЩ

В ЦСКА все още се налага клубът да се справя с неуспешните трансфери. През зимата доста футболисти пристигнаха при "червените" и не всички от тях успяха да се докажат като важни в състава на Христо Янев. Един от тях е Алехандро Пиедраита. Той вкара фамозен гол за победата с 1:0 срещу Славия в началото на престоя си при "армейците", но не успя да затвърди представянията си като достатъчно добри за ЦСКА. Затова сега ще играе под наем за една година в Торонто.

ЦСКА праща Пиедраита под наем в Торонто

След неуспешния пролетен полусезон, който Алехандро Пиедраита направи, ЦСКА го изпраща под наем в САЩ. Според информацията на журналиста на "Атлетик" Том Богърт, колумбийското крило ще играе в отбора от МЛС Торонто през следващата една година. Очаква се сделката между двата клуба да бъде финализирана съвсем скоро. Торонто е на 10-о място в Западната конференция на МЛС, като в нея се състезават общо 15 отбора.

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Алехандро Пиедраита не успя в ЦСКА

Алехандро Пиедратита се присъедини към ЦСКА през зимния трансферен прозорец на миналия сезон от аржентинския Химнасия. В Първа лига изигра 16 мача, в които вкара 2 гола. А за Купата на България, която спечели в края на сезона, влезе в игра 2 пъти, без да отбележи гол или да даде асистенция. От началото на настоящата кампания колумбиецът е играл в 3 срещи, като има общо 64 игрови минути на сметката си. За тях той успя да си изкара 1 жълт картон и нищо повече.

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