На фона на напрежението с Русия: Германия изпробва мощна балистична ракета (ВИДЕО)

Германия успешно изпита през нощта в Северния Атлантик балистична ракета израелско производство. Говорител на германското министерство на отбраната потвърди, че става дума за ракетата LORA, произвеждана от Israel Aerospace Industries. Балистичната ракета LORA има обсег до 500 километра. Ако Берлин реши да я закупи, това ще бъде първата балистична ракета в арсенала на германските въоръжени сили, съобщава ORF.

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„С успешното изстрелване на балистична ракета снощи в Северния Атлантик написахме история за военноморските сили. Изключително съм доволен от това постижение“, заяви пред информационната агенция командващият германските военноморски сили Ян Кристиан Каак.

Изпитанието е част от усилията на Германия и други западни държави да увеличат военните си способности чрез придобиване на далекобойни оръжия след началото на руската инвазия в Украйна.

Напрежението с Москва

Каак обясни, че системата може успешно да бъде разполагана на германски военни кораби и че нейният „потенциален обсег надхвърля всичко, с което сме разполагали досега“. „За защитата на Германия и нашите съюзници този тест бележи нова глава във възпирането и готовността на военноморската отбрана“, добави Каак.

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Германският Süddeutsche Zeitung посочва, че LORA е балистична ракета, разработена и произвеждана в Израел, който я е използвал многократно. Тя се доставя в пусков контейнер, което позволява сравнително бързото ѝ разполагане на борда на кораби. Закупуването на системата би било част от програмите за превъоръжаване, започнати след началото на руската агресия срещу Украйна и предназначени да засилят възпирането спрямо Русия.

Тестът идва на фона на изострени отношения между Берлин и Москва

Новината за изпитанието на ракетата идва в момент на засилващо се напрежение между Берлин и Москва. Във вторник Германия обяви, че смята Русия за отговорна за атака с дрон срещу летището в Лайпциг през миналия месец. Дрон с взривно устройство е бил открит на 4 август на летище Лайпциг/Хале в Източна Германия, в близост до украински товарни самолети.

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Устройството не се е взривило, тъй като детонаторът очевидно е бил неизправен. Разследващите подозират, че друг дрон се е сблъскал с намиращ се наблизо товарен самолет. Съобщава се, че трети дрон е бил открит в района на летището десет дни по-късно. Руският президент Владимир Путин от своя страна обвини Германия, че е подхвърлила доказателства, за да припише на Москва предполагаемия опит за атака с дрон срещу летището.