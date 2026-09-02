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4 часа в денонощието и то не наведнъж: Срокът да зареждаш бензин и дизел в Крим

02 септември 2026, 20:33 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
4 часа в денонощието и то не наведнъж: Срокът да зареждаш бензин и дизел в Крим

4 часа на всеки 24 часа - само в такъв период от време живеещите в Крим, окупирания по военен път от 2014 година от Руската федерация украински полуостров, ще могат да зареждат бензин и дизел. Това стана ясно от информация в официалния канал в Телеграм на Сергей Аксьонов, т.нар. губернатор на Крим - назначен от руската окупационна власт.

"Дневната "дажба" на гориво ще се разпределя по бензиностанциите на два етапа - сутрин от 8:00 до 10:00 часа и вечер от 18:00 до 20:00 часа. Час преди откриването на сутрешните продажби, в 7:00 часа, интерактивната карта на бензиностанциите, управлявани от Министерството на горивата и енергетиката на Република Крим, ще показва актуална информация за това кои бензиностанции ще имат налични бензин и дизелово гориво. Препоръчвам да проверите картата, преди да тръгнете, за да избегнете загуба на време", пише в съобщението на Аксьонов.

В публикация има и признание, че "доставките на гориво в региона все още не отговарят напълно на нуждите на жителите". И констатация, че "някои жители на Крим" щели "да се сблъскат с ограничен достъп" до горива. Когато обаче се увеличат доставките на бензин и дизел, ситуацията ще се подобри, уверява Аксьонов. А кога ще е това - няма ясен отговор - Още: "Отче наш, бензин насъщен ни дай": Молитви в Русия при рекорд от украински удари. Захарова се сети, че Кание Уест е нацист (ВИДЕО)

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Крим Сергей Аксьонов война Украйна руски дизел руски бензин
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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