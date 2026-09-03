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Украински дронове спряха напълно работата на една от най-големите руски рафинерии

03 септември 2026, 0:20 часа 778 прочитания 0 коментара
Снимка: Телеграм
Украински дронове спряха напълно работата на една от най-големите руски рафинерии

Нефтопреработвателният завод „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ), разположен в град Кириши, Ленинградска област, напълно спря преработката на суров петрол след атака с украински безпилотни летателни апарати. Това съобщава Reuters, позовавайки се на два източника от бранша.

Според данните на агенцията в резултат на атаката са били повредени две инсталации за първична преработка на нефт — АВТ-6 и АТ-1. В рафинерията има и две други инсталации — АТ-6 и АВТ-2, но към момента на атаката те не са работели.

Последната атака срещу „Киришинефтеоргсинтез“ се случи в нощта на 30 август. Тогава губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи за пожар в индустриалната зона на Кириши.

КИНЕФ е вторият по мощност нефтопреработвателен завод в Русия и най-голямата рафинерия в северозападната част на страната. Проектната му мощност възлиза на около 20 млн. тона нефт годишно.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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