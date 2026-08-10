Славия излъга 10 от Ботев Враца за първи успех от началото на сезона в Първа лига

Отборът на Славия записа първата си победа от началото на новия сезон. "Белите" надделяха с 3:0 при гостуването си на Ботев Враца в мач от четвъртия кръг на Първа лига. И трите попадения на столичани паднаха през второто полувреме. Двадесет минути преди края домакините останаха с човек по-малко на терена, след като капитанът Иван Горанов бе изгонен. По този начин Славия се изкачи до седмата позиция във временното класиране, докато врачани са 11-и с едно равенство и три загуби.

Славия се пребори за трите точки с Ботев Враца

Домакините създадоха няколко добри атаки през първите минути, но те не дадоха резултат. Малко след това Славия отговори с удар на Владимир Николов, но неточен. След половин час игра стражът на врачани Марин Орлинов направи добро спасяване, за да опази мрежата си суха. До края на първото полувреме нямаше други интересни ситуации и двата тима се оттеглиха на почивката при резултат 0:0.

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"Белите" бяха по-активни и ефективни през втората част

В самото начало на второто полувреме домакините имаха добро положение, но вратарят на "белите" Иван Андонов се намеси решително. Десетина минути по-късно грешка в защитата на Ботев Враца позволи на Емил Стоев да отмъкне топката. Той центрира към Роберто Райчев, който засече кълбото с глава за 1:0. Малко след това Орлинов предотврати второ попадение във вратата си, след като от трудна позиция спаси изстрел на Николов. В 69-а минута "зелените лъвове" останаха с човек по-малко на терена, след като Иван Горанов получи втори жълт картон и бе изгонен. При ситуацията пък пострада Марин Орлинов и вратарска смяна.

Това по никакъв начин не подобри положението на домакините, които скоро допуснаха още един гол във вратата си. В 82-рата минута последва нова грешка в защитата на Ботев Враца, от която се възползва Владимир Николов. Нападателят изведе Васил Казълджиев на отлична позиция. Той преодоля вратаря без проблеми, след което се разписа за 2:0 в опразнената врата. В добавеното време Казълджиев отбеляза второто си попадение за вечерта, за да оформи крайното 3:0. Така Славия се поздрави с първия си успех за сезона.

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