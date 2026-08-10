ЦСКА е с Роналдо и Бензема! Левски има една слабост, която може да им изиграе лоша шега | Точно попадение

От най-мразения човек в държавата, Христо Янев започва да се превръща в най-обичания човек в държавата, докато атаката на ЦСКА с Леандро Годой и Йоанис Питас напомня на тази на Реал Мадрид с Кристиано Роналдо и Карим Бензема. В добавка "червените" имат и може би най-добрия таран в България - Жоел Зварц. Тази силна теза бе застъпена в новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg, в което се обърна внимание и на една слабост на Левски...

ЦСКА има най-силната атака в България

ЦСКА изглежда, че разполага с най-силната атака в българското първенство, като Питас, Годой и Зварц започнаха да бележат, а "червените" се превърнаха в много опасен отбор в нападение. Христо Янев, който бе изключително критикуван допреди няколко седмици, сега записа две поредни победи с по 3:0 - първо над Макаби Тел Авив, а след това и срещу Септември. Жан-Филип Гбамен и Стефано Сенси дадоха нов облик на отбора на ЦСКА, който изглежда готов да влезе в основната фаза на Лига Европа.

21 години по-късно: България отново с 3 отбора в основна фаза на евротурнирите?

По-впечатляващото е, че не само ЦСКА, но и Левски ще играе в основната фаза на евротурнирите, а реални шансове има и ЦСКА 1948. За последно България имаше трима представители в основна фаза на евротурнирите на УЕФА през сезон 2005/06 с участието на ЦСКА, Левски и Литекс. "Сините" имат аванс от един гол срещу Кайрат, а в този мач, пък и при победата над Локомотив Пловдив, се видя една слабост - столичани не са достатъчно клинични пред гола и не успяват да си реализират положенията.

Големият проблем за Левски - клиничността пред гола

Този проблем може да изиграе лоша шега на Левски, защото до момента тимът успява да вземе мачовете си, но липсата на резултатност рано или късно ще ги изправи пред ситуация да не могат да стигнат до победен гол. Левски несъмнено е най-стабилният отбор в България и успява да държи контрола на топката, но отсъствието на клиничност в атака е проблем, който донякъде се дължи на липсата на Мустафа Сангаре.

Лудогорец ли е в най-добра позиция за атака на титлата?

И докато ЦСКА и Левски се очертава да играят в евротурнирите поне до края на 2026 година, то Лудогорец вече няма ангажименти в Европа и изглежда в най-добра позиция да атакува титлата. Въпреки това, първите няколко кръга от шампионата подсказват, че това може да бъде една от най-оспорваните битки за титлата от много години насам. ЦСКА, Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 - кой в каква ситуация се намира и какво показва представянето им - гледайте в новия епизод на "Точно попадение":